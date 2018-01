Wieso, weshalb, warum? 45 Jahre Sesamstraße im deutschen Fernsehen

Von dpa/red 08. Januar 2018 - 06:00 Uhr

Hier sind seit 45 Jahren die Puppen die Stars: Am 8. Januar 1973 setzte die "Sesamstraße" im deutschen Fernsehen zum Siegeszug an. Ein Rückblick auf ein großes Stück Fernsehgeschichte für die Kleinsten.





Hamburg/Stuttgart - Ernie und Bert packen ihre Partyhütchen aus, das Krümelmonster macht sich über den Geburtstagskuchen her: Die „Sesamstraßen“-Bewohner feiern ihren 45. Geburtstag. Das Kinderformat, das 1969 in den USA Fernsehpremiere hatte, trat am 8. Januar 1973 im deutschen Fernsehen seinen Siegeszug an. Sein Motto: „Der, die, das. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.“

Entstanden ist die Idee zu dem Fernsehklassiker für Vorschulkinder auf einer Dinnerparty 1966. Die amerikanische TV-Produzentin Cooney und der Psychologe Lloyd Morrisett sprachen darüber, ob man Kindern nicht via Fernsehen etwas beibringen könnte. Der Puppenspieler Jim Henson wollte eigentlich gar nicht mitmachen. „Er hasste die Idee, ein Kleinkinderstar zu sein, aber dann hat er an seine eigenen Kinder gedacht und zugesagt“, sagt „Sesamstraßen“-Gründerin Joan Ganz Cooney. Henson war mit seinen Puppen schon damals sehr erfolgreich, machte aber hauptsächlich Werbung.

1978 lief die erste "echte" deutsche Sesamstraße im Fernsehen. Mit dabei: Tiffy, Samson, sowie bekannte Darsteller wie Liselotte Pulver und Henning Venske.