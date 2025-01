1 Die Polizei ist am Dienstag zu einer Schule im Rhein-Neckar-Kreis ausgerückt (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

An einer Schule in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis waren am Dienstag zahlreiche Polizisten im Einsatz. Doch es gibt Entwarnung.











An einer Schule in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Dienstag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Ein Alarm hatte den Einsatz ausgelöst. Letztlich habe sich herausgestellt, dass der Alarm wohl auf einem technischen Defekt beruhte, wie die Polizei mitteilte. „Es kam zu einem Stromausfall“, berichtete eine Sprecherin.