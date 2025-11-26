Nach der Entgleisung eines Zugs in Miedelsbach-Steinenberg rollt die Wieslauftalbahn weiterhin nur eingeschränkt. Das Landratsamt erklärt, wie es mit der Reparatur weitergeht.
Das Wiesel rollt derzeit mit eingeschränkter Kapazität und wird durch Busse ergänzt. Noch am vergangenen Samstag konnte auf der Strecke der Wieslauftalbahn zwischen Schorndorf und Rudersberg gar kein Zug rollen. Der Grund: Am Samstag war es, wie das Landratsamt berichtet, im Bereich der Weiche am Bahnhof Miedelsbach-Steinenberg zu einer Entgleisung gekommen. Daher wurde die Strecke gesperrt und ein Busnotverkehr eingerichtet.