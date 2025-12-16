Wieslauftalbahn: Das „Wiesel“ ist bald wieder wie früher unterwegs

Endlich wieder Normalität: Die Wieslauftalbahn rollt bald wieder im Halbstundentakt. Parallel werden vorübergehend zu den Hauptverkehrszeiten noch Busverstärker angeboten.
Nächste positive Nachricht für alle, die mit dem „Wiesel“ unterwegs sind. Nachdem kürzlich die durch eine Entgleisung beim Bahnhof Miedelsbach-Steinenberg verursachten Schäden am Drehgestell eines Fahrzeugs der Wieslauftalbahn behoben werden konnten, kommt jetzt die noch bessere, weil grundsätzliche Botschaft: Das „Wiesel“ rollt ab Mittwoch, 7. Januar, im Halbstundentakt