1 In Wiesbaden wurde ein Mann erschossen. Foto: dpa/5vision.News

In einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden fallen Schüsse. Ein Mann stirbt. Offenbar kannten sich das Opfer und der Tatverdächtige.











Nach Schüssen in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden ist ein 42-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein 50-jähriger Tatverdächtiger kurz nach der mutmaßlichen Tat widerstandslos festgenommen werden. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.