Die Polizei hat zwei Männer im Verdacht, die in den Tod eines 49-jährigen Mannes verwickelt worden sein sollen. Sie hatten das Opfer auf einem Grünstreifen in Wiesbaden abgelegt.









Nach dem Fund eines toten Mannes auf einem Grünstreifen in Wiesbaden hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 37-Jährige sei ein Bekannter des Opfers und am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.