Wiener Opernball: Stuttgarts GMD Cornelius Meister dirigiert Ballereignis des Jahres 2025

1 Stuttgarts Opern-GMD Cornelius Meister Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Feinabstimmung der Töne für den Wiener Opernball am 27. Februar kommt aus Stuttgart. Opern-Generalmusikdirektor Cornelius Meister dirigiert das Orchester der Wiener Staatsoper.











Link kopiert



Cornelius Meister, Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart, bleibt weiter international gefragt. Vor 5000 Gästen in der Wiener Staatsoper und einem Millionenpublikum an den Bildschirmen diverser Fernsehsender und digitaler Plattformen dirigiert er am 27. Februar beim 67. Wiener Opernball das Wiener Staatsorchester.