10 Richard Lugner präsentierte sich mit dem australischen Model Elle Macpherson auf dem roten Teppich. Foto: APA

Beim Wiener Opernball trifft sich jährlich die Prominez aus Politik, Wirtschaft und Showbiz. In diesem Jahr kam Ex-Baumeister Richard Lugner mit dem australischen Model Elle Macpherson.

Wien - Richard Lugners Opernball-Stargast Elle Macpherson (54) hat das Geheimnis um ihr Kleid gelüftet. Das australische Model präsentierte am Donnerstagabend ein dunkles, hochgeschlossenes Abendkleid mit viel Spitze für ihren ersten Opernball-Besuch. Ex-Baumeister Lugner (86) kam in Frack mit Zylinder und weißem Schal zum Fotoshooting vor der Eröffnung des Balls. Außerdem wurde kurz vor Beginn des gesellschaftlichen Spektakels mit mehr als 5000 Gästen bekannt, dass der Wiener Künstler Tom Neuwirth (30) alias Conchita in der Loge des österreichischen Justizministers Josef Moser (ÖVP) Platz nehmen sollte.

Gerhard Schröder mit Frau vor Ort

Darüber hinaus deutete sich ein sehr politisch angehauchter Ball an. In der Loge von Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen sollte die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Auma Obama, zu Gast sein. Die beiden trafen sich bereits am Nachmittag in der Wiener Hofburg. Van der Bellen betonte dort, dass er mit der Einladung an die Kenianerin ein Zeichen setzen wolle, um die Beziehung zu Afrika auf eine neue Grundlage zu stellen. Obama engagiert sich mit ihrer Stiftung Sauti Kuu („starke Stimme“) für Jugendliche in Afrika.

Ebenfalls erwartet wurde der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder (SPD), der gemeinsam mit seiner Frau Soyeon Kim in der Loge des österreichischen Mineralölkonzerns OMV Platz nehmen sollte. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte den nordmazedonischen Regierungschef Zoran Zaev zu Besuch.