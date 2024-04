1 Österreichische Zollbeamte haben eine große Menge Geld beschlagnahmt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Der Zoll kontrolliert zwei Männer am Flughafen Wien, die nach Istanbul wollen. Was sie im Gepäck der Reisenden finden, ist durchaus beachtlich.











Link kopiert



Der Zoll hat auf dem Flughafen in Wien im Gepäck von zwei Reisenden insgesamt 700 000 Euro sichergestellt. Wie das Finanzministerium am Sonntag mitteilte, waren die beiden Cousins auf dem Weg nach Istanbul. Zunächst seien 320 000 Euro im Handgepäck eines der beiden Männer entdeckt worden. Die Frage, ob sie noch weiteres Geld dabeihätten, verneinten die Fluggäste. Im bereits aufgegeben Koffer wurden den Angaben zufolge aber weitere 380 000 Euro entdeckt. Die Verwandten wollten nach eigenen Aussagen das Geld für Einkäufe in der Türkei verwenden.