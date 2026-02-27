Wien, Berlin, Köln: Schwäbischer Klassiker erobert die Metropolen – „Lobgesang auf die Maultasche“

Das neue Wiener Lokal Rosi kocht vegetarisch, Herrgottsbscheißerle gibt es trotzdem. Der Koch ist aus der Region Stuttgart. Auch anderswo ist die Maultaschen-Versorgung gesichert.
Für Till Ivo Wörner symbolisieren Maultaschen „Heimat und Liebe“. Seine Oma Rosi machte die besten, davon war er als Kind überzeugt, und dass es seine Leibspeise „viel zu selten gab“. Mittlerweile hat sie der Koch dauerhaft auf seine Speisekarte gesetzt. Als Herrgottsbscheißerle tischt er die schwäbische Spezialität in seinem Wiener Lokal auf, das er nach seiner in Korntal wohnenden Großmutter nannte. „Sie kommen sehr gut an“, sagt er.