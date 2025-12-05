Ist der moderne Mensch in Südafrika entstanden?

Die Wiege des Homo sapiens stand möglicherweise woanders als gedacht – im tiefen Süden Afrikas statt in Ostafrika. Indizien dafür liefern DNA-Analysen steinzeitlicher Jäger und Sammler aus Südafrika.
Die Wiege des Menschen befand sich in Afrika. Das ist inzwischen unter Paläoanthropologen unstrittig. Doch wo auf diesem riesigen Kontinent ist der Homo sapiens entstanden? Lange galt Ostafrika als Ursprungsort, weil einige der ältesten Fossilien des Homo sapiens dort gefunden wurden. Aber im Jahr 2011 weckte eine DNA-Studie erste Zweifel an der Theorie.