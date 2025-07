Wiedervereint nach Monaten: Prinzessin Leonor feiert mit Familie bei Militärzeremonie

Zum ersten Mal seit Monaten hat sich die spanische Königsfamilie wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt - und das aus einem ganz besonderen Anlass. Prinzessin Leonor (19) nahm gemeinsam mit ihren Eltern, König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52), und ihrer jüngeren Schwester, Infantin Sofía (18), in Marín an der royalen Ordensverleihung sowie der Vereidigung der neuen Marineoffiziere teil. Schauplatz war die Escuela Naval Militar de Marín, wo Leonor im August 2024 ihre Ausbildung bei der spanischen Marine begonnen hatte.

Gemeinsam verfolgten sie die feierliche Zeremonie, bei der Prinzessin Leonor mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Marine mit weißer Auszeichnung geehrt wurde - eine der höchsten Auszeichnungen der spanischen Seestreitkräfte. König Felipe überreichte seiner Tochter persönlich die Auszeichnung und umarmte sie anschließend sichtbar bewegt. Auch die liebevolle Begrüßung durch ihre Mutter und Schwester sorgte für emotionale Bilder - der erste öffentliche Auftritt der Familie seit dem vergangenen Oktober, kurz nach der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise.

Leonor war mehrere Monate auf See

Im Januar dieses Jahres hatte das Königspaar seine Tochter verabschiedet, als sie an Bord des Segelschulschiffs Juan Sebastián de Elcano ging, um ihre Marine-Ausbildung fortzusetzen. Im Mai kam es zu einem kurzen Wiedersehen zwischen Letizia und Leonor in Panama-Stadt. Auch mit Schwester Sofía, die im Frühjahr ihren Schulabschluss am renommierten UWC Atlantic College in Wales feierte, traf sich die Prinzessin kürzlich in Gijón.

Nach dem Festakt in Marín wurde Leonor in Santiago de Compostela mit der Goldmedaille von Galicien ausgezeichnet - eine weitere große Ehre. "Ich werde Galicien zwar verlassen, aber kein Heimweh haben - denn ich möchte immer wieder hierher zurückkehren", sagte sie laut "Hola!" in einer Rede.

Noch ein Jahr Militärausbildung

Prinzessin Leonor befindet sich derzeit im zweiten von insgesamt drei Jahren militärischer Ausbildung. Nach der Marine folgt nun ein Wechsel: Im akademischen Jahr 2025/26 wird sie an der Academia General del Aire y del Espacio in San Javier ihre Ausbildung als Offiziersanwärterin der spanischen Luft- und Weltraumarmee fortsetzen. Eine Militärausbildung der Thronfolger ist in Spanien üblich, weil der König bzw. die Königin zugleich den Oberbefehl über die Streitkräfte innehat.