Wiedervereint mit seiner Frau: Gary Mani Mounfield von den Stone Roses stirbt mit 63 Jahren

Der britische Rockmusiker Gary "Mani" Mounfield ist tot. Der ehemalige Bassist der Stone Roses und von Primal Scream ist im Alter von 63 Jahren verstorben, wie sein Bruder mitteilt.
Gary Mounfield (1962-2025) ist gestorben. Das hat sein Bruder Greg auf Facebook öffentlich gemacht. Schwersten Herzens müsse er mitteilen, "dass ich den Tod meines Bruders Gary 'Mani' Mounfield bekannt gegen muss". In einem Kommentar schreibt er weiter: "Wiedervereint mit seiner wunderschönen Ehefrau Imelda". Laut britischer Berichte war seine Ehefrau Imeldda im November 2023 verstorben. Die beiden hatten demzufolge Zwillingssöhne, die 2013 zur Welt gekommen sind.