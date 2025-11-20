Wiedervereint mit seiner Frau: Gary Mani Mounfield von den Stone Roses stirbt mit 63 Jahren

Gary Mounfield (1962-2025) ist gestorben. Das hat sein Bruder Greg auf Facebook öffentlich gemacht. Schwersten Herzens müsse er mitteilen, "dass ich den Tod meines Bruders Gary 'Mani' Mounfield bekannt gegen muss". In einem Kommentar schreibt er weiter: "Wiedervereint mit seiner wunderschönen Ehefrau Imelda". Laut britischer Berichte war seine Ehefrau Imeldda im November 2023 verstorben. Die beiden hatten demzufolge Zwillingssöhne, die 2013 zur Welt gekommen sind.

Der britische Rock-Musiker wurde 63 Jahre alt. Mounfield war von 1987 bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1996 Bassist der einflussreichen britischen Band The Stone Roses. Danach ging er zur schottischen Rockband Primal Scream, wo er weitere 15 Jahre am Bass stand. 2011 kehrte er für eine Reunion zu den Stone Roses zurück, die sich einige Jahre später aber erneut auflösten.

"Der großartigste Bassspieler und Freund"

Stone-Roses-Sänger Ian Brown gehört zu den ersten Wegbegleitern, die sich zum Tode Mounfields geäußert haben. Auf der Social-Media-Plattform X schreibt er: "Ruhe in Frieden, Mani." Liam Gallagher (53) von Oasis zeigt sich ebenfalls auf X entsetzt. "Komplett schockiert und völlig am Boden zerstört, als ich die Neuigkeiten über Mani, meinen Helden, gehört habe. Ruhe in Frieden", teilt der Musiker mit. Die Stone Roses schreiben unterdessen vom Verlust eines herausragenden Freundes: "Ruhe in Frieden, unser wundervoller Bruder Mani." Er sei "der großartigste Bassspieler und Freund, den wir uns nur wünschen konnten", gewesen.