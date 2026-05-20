Bill Kaulitz geht bekanntermaßen offen mit seinen Liebschaften um und hat jetzt eine neue Geschichte über einen Ex-Partner verraten: Während die beiden zusammen waren, führte sein damaliger Freund ein Doppelleben.
Bill Kaulitz (36) hat in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" ein Wiedersehen geschildert, das er jahrelang gefürchtet hatte: Der Tokio-Hotel-Sänger traf bei einer Store-Eröffnung in Los Angeles zufällig auf seinen Ex-Freund, seine "erste große, große Liebe hier in Amerika" - die erste Begegnung seit elf Jahren. Sein Ex-Partner hatte ihm in der Beziehung offenbar schwer zugesetzt und ihm "das Herz gebrochen".