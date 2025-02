Wiedersehen nach dem Dschungelcamp: Anna-Carina rechnet mit Edith ab

Das große Wiedersehen von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL beginnt ungewöhnlich emotional und harmonisch. Beim Rückblick auf die Highlights der frisch gekrönten Dschungel-Queen Lilly Becker kommen so einigen ihrer Mitstreiter die Tränen der Rührung, zumal sich die 48-Jährige anschließend bei Sam Dylan für ihre fiesen Worte der ersten Tage entschuldigt. „Das passt zu dieser Gruppe, die vergleichsweise harmonisch war“, findet Moderator Jan Köppen. Ein witziger Moment folgt sogleich, als Lilly plötzlich merkt, dass Pierre Sanoussi-Bliss neben ihr sitzt – sie hatte ihn frisch rasiert und in Schale geworfen zunächst überhaupt nicht erkannt.

Dann fühlen Sonja Zietlow und Jan Köppen den Ex-Campbewohnern auf den Zahn. War Sams Verhalten bei den Prüfungen nur Show? Dieser bestreitet es vehement: „Ich bin ja froh, dass Lilly und auch ein paar andere jetzt gemerkt haben, wie es in diesen Prüfungen ist“, sagt er und spielt darauf an, dass nach ihm auch andere ihre Prüfungen abbrechen mussten, die ihn zuvor scharf kritisiert hatten. Fühlt sich Maurice Dziwak trotz seiner zahlreichen Ängste noch als Löwe? „Ja, ich bin mit mir im Reinen, denn ich hab gekämpft“, findet er.

Lesen Sie auch

Dann schließlich geht es doch zur Sache, als die Streitszenen gezeigt werden, verbunden mit der Frage, wer was für „Sendezeit“ gemacht hat. Maurice hätte von Sam nicht erwartet, dass dieser ein Make-up-Döschen absichtlich in seinem Rucksack verschwinden lässt. Ebenso schwelt der Streit zwischen Timur und Maurice weiter. „Mir als Schauspieler wurde immer sofort unterstellt, dass ich schauspielere“, beschwert sich Timur, der sich doch zum ersten Mal ohne Haarverdichtungspuder zeigte. Unbelehrbar gibt sich Jörg Dahlmann beim Thema Trump: „Ich finde es einfach schade, dass man in Deutschland nicht mehr alles sagen kann.“ Naja.

Anna-Carina und Edith bleiben unversöhnt

Die Streitereien spitzen sich zu, als die Szenen kurz vor Anna-Carina Woitschacks Auszug zur Sprache kommen: „Hab ich dich jemals ausgelacht?“, richtet sich die Schlagersängerin direkt an Edith Stehfest. Diese kommt zunächst nicht zu Wort, weil Timur Ülker das Wort ergreift: „Mir ging es immer nur um das Team“, fängt er an, doch Sonja geht dazwischen und macht darauf aufmerksam, dass es doch nun um den Konflikt zwischen den beiden Frauen gehe. Als Edith von den Kochszenen anfängt, unterbricht Anna-Carina sie: „Weil man es nicht mehr hören konnte. Ich habe 14 Tage lang mein Maul gehalten. Jetzt rede ich auch mal so“, bricht es aus ihr heraus. Das habe aber nichts damit zu tun, dass sie kein netter Mensch sei. „Gibt es keine Entschuldigung?“, fragt Sonja nach. „Ich habe Anna-Carina schon vor ihrem Auszug gesagt, dass sie eine tolle Frau ist“, antwortet Edith. Doch das will Anna-Carina nicht annehmen. „Die Entschuldigung kann man nicht ernst nehmen“, findet sie und überhaupt sei Edith zu übergriffig gewesen. Als Timur zu einer langatmigen Erklärung ansetzt, unterbricht ihn Anna-Carina:„Wir werden keine guten Freunde mehr, ich respektiere dich, vielen Dank“. Ein versöhnlicheres Ende kommt für sie offenbar nicht infrage.

„Es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen hier“, findet dann doch noch Nina Bott einen freundlichen Schlusssatz.