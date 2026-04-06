"Was ist auf den Höfen los?", fragt sich Inka Bause am Ostermontag. Bei einem Kultkandidaten der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" sind die Schmetterlinge "abgeflattert". Drei Paare sind aber noch zusammen.
Es ist in den letzten Jahren zu einer österlichen Tradition geworden: In "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" hakt Inka Bause (57) bei den Teilnehmern der jeweils letzten Staffel nach. So auch dieses Jahr (RTL, Ostermontag um 19:05 Uhr, auch RTL+). Die Hofwochen der Ende 2025 ausgestrahlten Staffel 21 von "Bauer sucht Frau" liegen schließlich schon ein paar Monate zurück.