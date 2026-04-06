"Was ist auf den Höfen los?", fragt sich Inka Bause am Ostermontag. Bei einem Kultkandidaten der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" sind die Schmetterlinge "abgeflattert". Drei Paare sind aber noch zusammen.

Es ist in den letzten Jahren zu einer österlichen Tradition geworden: In "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" hakt Inka Bause (57) bei den Teilnehmern der jeweils letzten Staffel nach. So auch dieses Jahr (RTL, Ostermontag um 19:05 Uhr, auch RTL+). Die Hofwochen der Ende 2025 ausgestrahlten Staffel 21 von "Bauer sucht Frau" liegen schließlich schon ein paar Monate zurück.

Schmetterlinge sind bei Walter "abgeflattert" Inka Bause lädt sich bei Walter (74) zu Kaffee und Kuchen ein. Auch vier seiner sieben Kinder sind da. Doch eine fehlt: Katharina (70). Dabei hatte der Staffel-Senior die gebürtige Polin noch beim großen Wiedersehen als "Traumfrau" bezeichnet. Er hatte sogar von Hochzeit gesprochen, was Katharina sichtlich überrumpelte.

Warum es mit Katharina nicht geklappt hat, wissen sogar Walters Kinder nicht. Er selbst auch nicht wirklich. Man habe sich "aus den Augen gekriegt", so der Niedersachse. Die Schmetterlinge sind einfach "abgeflattert" aus seinem Bauch.

Hund und zugehörige Frau auf Johanns Hof

Neben Walter war Johann (60) der kultigste Bauer von Staffel 21. Sein "Verhältnis" mit Katja, das schon beim Wiedersehen gebröckelt war, ist nun ganz zerbrochen. Johann hat den Zuschauern aber eine positive Neuigkeit zu vermelden. Ein Hund lebt auf seinem Hof. Und zu diesem Hund gehört auch eine Frau, erzählt der Scherzkeks der Staffel.

Claudia ist bei Johann eingezogen. Beim Scheunenfest hatte er sie noch verschmäht, nach dem Aus seines Verhältnisses mit Katja aber kontaktiert. Nun trägt er ihr ein selbst geschriebenes Gedicht vor und philosophiert darüber, dass Claudia die "Petersilie" in seinem Leben ist.

Drei Paare sind immer noch zusammen

Bei anderen Hofwochen-Paaren läuft es besser. Christopher (31) und Pauline (25) sind immer noch zusammen. Trotz 300 Kilometern zwischen ihnen sehen sie sich fast jedes Wochenende. Die Herausforderung für die beiden ist nun, nachdem die "rosarote Brille" weg ist (Christopher), sich "nicht im Alltag zu verlieren" (Pauline).

Bei Michi (22) ist vor allem "viel im Bett passiert", wie der Jungbauer augenzwinkernd verrät. Dort liegen statt einem nun acht Kissen. Die hat Valentina (23) bei ihrem Einzug mitgebracht, genauso wie zwei Katzen. Die aber weniger Dreck machen als Michi, sagt Valentina. Sie wünscht sich von ihm mehr Mitwirkung im Haushalt. Ziehen hier schon die ersten Wolken auf?

Und was ist mit Friedrich (30), dem Rekordkandidaten in der Geschichte von "Bauer sucht Frau"? Aus der größten Anzahl an Bewerbungen aller Zeiten hat er Laura (25) ausgewählt. Im Netz sah sich Friedrich während der Ausstrahlung Kritik ausgesetzt: Er habe eine Partnersuche via TV gar nicht nötig, trete nur in der Show auf, um Werbung für seinen Betrieb zu machen.

Friedrich kontert diese Vorwürfe, indem er Einblick in seine Beziehung mit Laura gibt. Sie sitzen zusammen im Traktor oder frotzeln bei einer Partie der Trendsportart Padel. Lauras "bessere Hälfte" kommt zum Essen vorbei. Ihre Schwester mit ihrem Freund. Die bessere Hälfte bricht in Tränen aus, sie fürchtet, ihre Schwester an Friedrich zu verlieren. Es wird also ernst zwischen Friedrich und Laura.