Bei der Wiedersehensshow von "Das Sommerhaus der Stars" machen Edda Pilz und Micha Klotz ihre Trennung offiziell. Doch auch ein anderes Paar aus der Jubiläumsstaffel fällt dem "Sommerhaus"-Fluch zum Opfer.

Im Finale der zehnten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL) küren sich Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) zum "Promipaar des Jahres". Doch bei der Wiedersehensshow (schon jetzt bei RTL+) mit Frauke Ludowig (61) feiern sie nicht gemeinsam. Edda sitzt mit todernstem Gesicht im Studio. Micha wird auf einem Monitor aus einem Nebenraum eingeblendet. Er lacht zynisch. Edda wollte nicht neben ihm auf der Couch sitzen, um sich vor "emotionaler Gewalt" zu schützen, sagt sie.

Getrennt haben sich Edda und Micha bereits nach der Aufzeichnung von "Das Sommerhaus der Stars" vor fünf Monaten. Das hielten sie jedoch bis jetzt geheim. "Wir wollten die Sendung nicht spoilern", erklärt Edda. "Das tut mir auch leid, aber wir hatten da ja auch vertragliche Pflichten", so die Influencerin.

Gerüchte über Trennung schon seit Wochen

Gerüchte über eine Trennung kursierten aber schon in den letzten Wochen. So erzählte Reality-Kollege Sam Dylan (40) in einer Instagram-Story, dass Edda und Micha wegen ihres Streits nicht gemeinsam in seiner Bühnenshow "Iconic Drama" auftreten wollten. In den sozialen Medien führen Micha und Edda schon seit geraumer Zeit einen öffentlichen Rosenkrieg, ohne das Aus ihrer Beziehung bestätigt zu haben.

Wie Micha beim "Sommerhaus"-Wiedersehen erzählt, machte er mit Edda nach der Aufzeichnung noch Urlaub auf Mallorca. Bei der Rückkehr habe sie ihn dann am Gepäckband abserviert. Dieser Sichtweise, die ebenfalls schon gerüchteweise herumging, widersprach Edda wiederum. Schon im Sommerhaus kriselte es heftig zwischen den Reality-Darstellern. Micha drohte mehrfach mit einer Trennung vor laufenden Kameras.

Auch Sarah Joelle und Ersin getrennt

Edda und Micha sind aber nicht das einzige Paar, das in Staffel zehn der berüchtigte "Sommerhaus"-Fluch ereilt hat. Auch Sarah Joelle Jahnel (36) und Ersin (37) haben sich getrennt. Das hatte die Ex-"DSDS"-Kandidatin aber bereits während der Ausstrahlung bekannt gemacht. Unter anderem sei Ersin ihr fremdgegangen.

Wie Edda und Micha zofften sich Ersin und Sarah Joelle bereits vor den Kameras. Zum Ende der Staffel sprachen sie jenseits der Spiele kaum noch miteinander. Mittlerweile hat Sarah Joelle einen neuen Partner, von dem sie schwanger ist.

Beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig saß nur Ersin im Studio. Sarah Joelle wurde aus Mallorca zugeschaltet. Einreisen nach Deutschland konnte sie nicht, weil Ersin ihren Reisepass geklaut habe. Der bestreitet das. Auch hier also keine harmonische Trennung.