Wiedersehen mit den Scrubs-Stars: Neuauflage feiert Premiere in L.A.

Viele Fans warten mit Spannung auf die Neuauflage der legendären Sitcom "Scrubs". Bei der Premiere in Los Angeles zeigt sich der Cast auf dem roten Teppich - mit bekannten Stars und prominenten Neuzugängen.
Premiere für das "Scrubs"-Revival: Zach Braff (50), Donald Faison (51), Sarah Chalke (49) und Judy Reyes (58) feiern die Neuauflage der legendären Sitcom am Montagabend im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Während die neuen Folgen in den USA bereits ab dem 25. Februar zu sehen sind, müssen sich die deutschen Fans noch etwas gedulden. Disney+ beginnt einen Monat nach dem US-Start mit der Ausstrahlung.