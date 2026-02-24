Wiedersehen mit den Scrubs-Stars: Neuauflage feiert Premiere in L.A.

Viele Fans warten mit Spannung auf die Neuauflage der legendären Sitcom "Scrubs". Bei der Premiere in Los Angeles zeigt sich der Cast auf dem roten Teppich - mit bekannten Stars und prominenten Neuzugängen.

Premiere für das "Scrubs"-Revival: Zach Braff (50), Donald Faison (51), Sarah Chalke (49) und Judy Reyes (58) feiern die Neuauflage der legendären Sitcom am Montagabend im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Während die neuen Folgen in den USA bereits ab dem 25. Februar zu sehen sind, müssen sich die deutschen Fans noch etwas gedulden. Disney+ beginnt einen Monat nach dem US-Start mit der Ausstrahlung.

Alte und neue Stars geben sich die Ehre 16 Jahre nach dem Serienfinale von "Scrubs - Die Anfänger" öffnet das Sacred Heart Hospital wieder seine Türen. Für den Cast konnten viele der ursprünglichen Schauspieler gewonnen werden. So gibt es auch mit John C. McGinley, Robert Maschio, Neil Flynn und Phill Lewis ein Wiedersehen, die sich den Premierenabend in L.A. ebenfalls nicht entgehen ließen. Auch die neuen Darsteller Rachel Bilson, Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi, Amanda Morrow, Andy Ridings und Lisa Gilroy feierten mit.

Die "Anfänger" werden zu Mentoren

In der Fortsetzung erleben die Zuschauer die Klinik in der Gegenwart. Die einstigen Anfänger sind nun erfahrener und übernehmen die Rolle der Mentoren für die neuen Assistenzärzte und Praktikanten. Die Hauptdarsteller Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke kehrten in der Neuauflage nicht nur vor die Kamera zurück, sondern fungierten auch als ausführende Produzenten.

Ab 25. März auf Disney+

Wie im Februar bekannt wurde, wird die erste Staffel der Neuauflage ab dem 25. März beim Streamingdienst Disney+ zu sehen sein. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf neun je 30-minütige Folgen freuen. Die ursprüngliche Sitcom lief über neun Staffeln von 2001 bis 2010 und wurde in Deutschland bei ProSieben gezeigt.