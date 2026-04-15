Katie Holmes und Joshua Jackson sorgten bei einer Gala in New York für einen glänzenden Auftritt. Die beiden "Dawson's Creek"-Stars präsentierten sich auf dem roten Teppich elegant und bestens gelaunt.

Glamour-Auftritt in New York: Die ehemaligen "Dawson's Creek"-Stars Katie Holmes (47) und Joshua Jackson (47) haben gemeinsam eine Gala-Vorführung des Films "Brunello: The Gracious Visionary" besucht. Auf dem roten Teppich posierten die beiden Seite an Seite, lachten entspannt und wirkten dabei bestens aufgelegt. Holmes hakte sich beim Fotografieren locker bei Jackson unter.

Katie Holmes zeigte sich in einem eleganten Look. Zu einem glitzernden, bodenlangen grauen Rock kombinierte sie eine weiße Bluse, die locker aufgeknöpft ihre linke Schulter freigab. Auf Schmuck verzichtete sie, zu ihrem Outfit trug sie eine schlichte schwarze Clutch und ihren welligen braunen Bob mit tiefem Seitenscheitel. Joshua Jackson setzte auf klassische Eleganz mit einem bordeauxroten Blazer, grauer Hose und schwarzer Fliege.

Die beiden waren früher ein Paar

Holmes und Jackson spielten neben dem kürzlich verstorbenen James Van Der Beek (1977-2026) und Michelle Williams (45) die Hauptrollen in der Kultserie "Dawson's Creek". Ihre Charaktere - Joey Potter (Holmes) und Pacey Witter (Jackson) - kamen am Ende der Serie zusammen. Auch abseits der Kameras waren sie kurzzeitig liiert. Heute verbindet die beiden eine enge Freundschaft.

Dass die beiden heute wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auftauchen, ist mehr als nur ein nostalgischer Moment. Bereits 2025 standen Holmes und Jackson erneut zusammen vor der Kamera: Für den Film "Happy Hours", bei dem Holmes auch Regie führt, spielen sie wieder ein Liebespaar. Das als Trilogie angelegte Projekt erzählt von zwei Menschen, die Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung wieder aufeinandertreffen.