Katie Holmes und Joshua Jackson sorgten bei einer Gala in New York für einen glänzenden Auftritt. Die beiden "Dawson's Creek"-Stars präsentierten sich auf dem roten Teppich elegant und bestens gelaunt.
Glamour-Auftritt in New York: Die ehemaligen "Dawson's Creek"-Stars Katie Holmes (47) und Joshua Jackson (47) haben gemeinsam eine Gala-Vorführung des Films "Brunello: The Gracious Visionary" besucht. Auf dem roten Teppich posierten die beiden Seite an Seite, lachten entspannt und wirkten dabei bestens aufgelegt. Holmes hakte sich beim Fotografieren locker bei Jackson unter.