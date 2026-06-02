Wiederkehrende Spekulationen: Jennifer Lopez dementiert Dating-Gerüchte um Co-Star Brett Goldstein

Nach ihrer Scheidung von Ben Affleck ranken sich neue Dating-Gerüchte um Jennifer Lopez. Diesmal soll sie angeblich ihren Co-Star Brett Goldstein daten. In einer TV-Show reagierte die Sängerin nun mit klaren Worten.
Jennifer Lopez (56) hat Spekulationen über eine mögliche Beziehung mit ihrem "Office Romance"-Co-Star Brett Goldstein (45) deutlich zurückgewiesen. Bei einem Auftritt in der Sendung "Today" stellten sich die beiden den Fragen rund um die anhaltenden Dating-Gerüchte - und nahmen sie mit viel Humor.