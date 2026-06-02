Wiederkehrende Spekulationen: Jennifer Lopez dementiert Dating-Gerüchte um Co-Star Brett Goldstein

Nach ihrer Scheidung von Ben Affleck ranken sich neue Dating-Gerüchte um Jennifer Lopez. Diesmal soll sie angeblich ihren Co-Star Brett Goldstein daten. In einer TV-Show reagierte die Sängerin nun mit klaren Worten.

Jennifer Lopez (56) hat Spekulationen über eine mögliche Beziehung mit ihrem "Office Romance"-Co-Star Brett Goldstein (45) deutlich zurückgewiesen. Bei einem Auftritt in der Sendung "Today" stellten sich die beiden den Fragen rund um die anhaltenden Dating-Gerüchte - und nahmen sie mit viel Humor.

Lopez, die gemeinsam mit Goldstein für die romantische Komödie vor der Kamera steht, reagierte lachend auf die wiederkehrenden Spekulationen. Es gebe "nie einen Zeitpunkt, an dem ich mit jemandem gesehen werde oder mit jemandem arbeite, ohne dass versucht wird, mich mit dieser Person zu verkuppeln", sagte sie.

Goldstein scherzte daraufhin über die Aufmerksamkeit, die Lopez regelmäßig erhält: "Ich denke, wenn man einfach in ihrer Nähe steht, passiert genau das. Deshalb bin ich die ganze Zeit so nah an ihr geblieben."

Moderatorin Savannah Guthrie ließ jedoch nicht locker und hakte mehrfach nach, ob es zwischen den beiden eine echte Romanze gebe. Lopez wies das entschieden zurück: "Das ist keine Antwort? Doch, das ist eine Antwort! Bei all diesen Leuten, mit denen man mich schon zusammengebracht hat - ich glaube, dieses Jahr war ich sogar mit Kevin Costner zusammen ... und es waren viele. Das passiert ständig. Aber das macht es nicht wahr."

Jennifer Lopez datet aktuell nicht

Auf eine erneute direkte Nachfrage, ob die beiden einander daten, stellte Lopez klar: "Ich bin nicht am Daten." Goldstein bestätigte kurz darauf: "Richtig."

Im Januar 2025 hatte Jennifer Lopez ihre Scheidung von Ben Affleck (53) finalisiert. Über einen neuen Partner ist seitdem nichts bekannt. Wie ein Insider gegenüber "People" bestätigte, konzentriert sich die Schauspielerin und Sängerin derzeit vor allem auf die Arbeit und ihre Familie und sei glücklich mit ihrem Leben, so wie es ist.