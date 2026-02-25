Die Rock & Roll Hall of Fame hat ihre Nominierten für 2026 bekannt gegeben. Unter den 17 Anwärtern finden sich klingende Namen wie Phil Collins, Oasis, Shakira, Pink und Lauryn Hill. Für zehn von ihnen ist es die erste Nominierung überhaupt.
