Die Rock & Roll Hall of Fame hat ihre Nominierten für 2026 bekannt gegeben. Unter den 17 Anwärtern finden sich klingende Namen wie Phil Collins, Oasis, Shakira, Pink und Lauryn Hill. Für zehn von ihnen ist es die erste Nominierung überhaupt.

Die Rock & Roll Hall of Fame hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Jahrgang 2026 vorgestellt - und die Liste hat es in sich. Insgesamt 17 Künstlerinnen und Künstler dürfen sich Hoffnungen machen, in den prestigeträchtigen Musiktempel in Cleveland, Ohio, aufgenommen zu werden. Darunter befinden sich Weltstars wie Phil Collins, Oasis, Shakira, Pink, Lauryn Hill und der Wu-Tang Clan.

Für gleich zehn der Nominierten ist es eine Premiere auf dem Stimmzettel: Neben Collins, Pink, Shakira und Hill stehen auch Jeff Buckley, Melissa Etheridge, INXS, New Edition, Luther Vandross und der Wu-Tang Clan erstmals zur Wahl. Sieben weitere Acts kehren nach früheren erfolglosen Anläufen zurück - darunter Mariah Carey, Oasis, Iron Maiden, Billy Idol, The Black Crowes, Joy Division/New Order und Sade. Künstler müssen ihre erste kommerzielle Aufnahme mindestens 25 Jahre vor ihrer Aufnahme in die Hall of Fame veröffentlicht haben.

Collins könnte doppelt geehrt werden

Besonders interessant ist die Nominierung von Phil Collins (75). Der britische Musiker wurde bereits 2010 als Mitglied von Genesis in die Hall of Fame aufgenommen und könnte nun auch für sein Solowerk geehrt werden. Zuletzt machte Collins eher mit gesundheitlichen Problemen Schlagzeilen.

In einem Interview mit dem BBC-Radio-2-Podcast "Eras" sagte er kürzlich, dass "alles, was bei mir schiefgehen konnte, auch schiefgegangen" sei. Er habe eine Covid-Erkrankung im Krankenhaus durchgemacht, Nierenprobleme und fünf Knie-Operationen hinter sich. Collins, der Vater von "Emily in Paris"-Star Lily Collins (36), verriet zudem, dass er mittlerweile eine 24-Stunden-Pflegekraft an seiner Seite habe. Trotzdem denke er darüber nach, möglicherweise ins Studio zurückzukehren, um an halbfertigen Songs zu arbeiten.

Oasis-Sänger Gallagher spottet über die Auszeichnung

Für Oasis könnte das Timing kaum besser sein. Die Britpop-Legenden um die Brüder Liam (53) und Noel Gallagher (58) haben mit ihrer viel beachteten Reunion-Tour im vergangenen Jahr für Furore gesorgt. Sänger Liam Gallagher allerdings machte laut BBC in der Vergangenheit wiederholt deutlich, was er von der Rock Hall hält: Er sei nicht daran interessiert, einen Preis von "irgendeinem alten Knacker mit Cowboyhut" entgegenzunehmen, ließ er verlauten. Zudem merkte er spöttisch an, Oasis hätten die Nominierung "nicht so sehr verdient" wie Mariah Carey (56).

Abstimmung läuft bis April

Auffällig an der diesjährigen Liste ist die enorme Bandbreite der vertretenen Genres. Nur rund die Hälfte der 17 Nominierten lässt sich im engeren Sinne dem Rock zuordnen. "Heavy Metal, Hip-Hop, Heartland Rock, R&B, Latin Pop, Post-Punk - die Nominierten für die Rock & Roll Hall of Fame 2026 beweisen, dass Rock & Roll schon immer mehr als nur ein Sound war", erklären die Verantwortlichen dazu.

Rund 1.200 stimmberechtigte Mitglieder entscheiden über die Wahl. Auch ein Fan-Voting wurde freigeschaltet. In der Regel werden zwischen sechs und acht Acts in die Hall of Fame aufgenommen. Die Ergebnisse sollen im April verkündet werden, die feierliche Zeremonie findet im Herbst in Cleveland statt.