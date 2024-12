Wiedereröffnung von Notre-Dame: Prinz William trifft sich mit Donald Trump

1 Prinz William und Donald Trump sind in Paris verabredet. Foto: IMAGO/Avalon.red / imago images/UPI Photo/John Angelillo

Prinz William ist wie zahlreiche Staatschefs zur Wiedereröffnung von Notre-Dame in Paris eingetroffen. Vor den Feierlichkeiten wird der britische Thronfolger mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump zu einem Gespräch zusammentreffen.











Prinz William (42) nimmt am 7. Dezember in Paris an der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame teil. Neben dem britischen Thronfolger sind zahlreiche Staatschefs zu diesem Ereignis in die französische Hauptstadt gereist, darunter auch Donald Trump (78). Vor der Eröffnungszeremonie wird es ein Treffen zwischen William und dem designierten Präsidenten der USA geben.