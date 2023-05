1 Gebietsverkaufsleiter Günter Raudner, Oberbürgermeister Matthias Knecht und Hausleiter Mike Möller (von links) vollziehen mit der Belegschaft die Wiedereröffnung. Foto: Werner Kuhnle

Nach 18-monatigem Bau und einer Teileröffnung ist das Einrichtungshaus an der B 27 wieder uneingeschränkt geöffnet. Die Verkaufsfläche hat sich fast verdoppelt, erweitert wurden auch Parkplätze und Restaurant.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es hat sich eine lange Schlange mit Besuchern gebildet, bevor sich am Dienstagmorgen die Schiebetür am Haupteingang des Möbelhauses XXXLutz in Ludwigsburg öffnet. Als die Kundschaft dann eintreten darf, wird sie von der ganzen Belegschaft in der vierstöckigen Aula mit Applaus begrüßt. Manch ein Kunde lächelt und klatscht dankend zurück, manch einer läuft unbeeindruckt davon schnurstracks in die Verkaufshallen des an diesem Tag mit rot-weißen Ballons geschmückten Gebäudes. Alle bekommen sie Rabattgutscheine in die Hand gedrückt. Es ist große Wiedereröffnung bei dem Möbelriesen an der B 27, der unter anderem in direkter Konkurrenz zu Möbel Hofmeister in Bietigheim und zu Ikea in Ludwigsburg steht.