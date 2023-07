16 Er kann wieder strahlen: Geschäftsführer Frank Hofmeister. Foto: Simon Granville

Die Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen: Am 6. März 2022 zerstört ein Brand das Einrichtungshaus Möbel Hofmeister in Bietigheim-Bissingen. Nach einem immensen Kraftakt eröffnet das Unternehmen jetzt wieder.









Es ist nur ein Schritt, aber der Kontrast ist krass. Auf der einen Seite: ein helles Möbelhaus, in dem Menschen in Wiedereröffnungs-Vorbereitungen geschäftig herumwuseln. „Und jetzt kommen Sie mal hier durch“, sagt Frank Hofmeister. Er lotst durch eine Tür – und plötzlich steht man in einer riesigen, dunklen, nackten Halle, die einer leeren Tiefgarage gleicht. Irgendwo hängt noch solitär eine Toskana-Tapete, früher standen hier Funktionssofas. „Und hier“, zeigt der Geschäftsführer an eine Stelle an der Decke, „hier sieht man, wo das ganze Wasser runterkam.“