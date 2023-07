1 In dem Friseursalon Toni and Guy tragen die Mitarbeiter sogar Gesichtsschutz. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Seit diesem Montag haben Friseure wieder geöffnet. Der Andrang bei den Stuttgarter Läden ist riesig. Die Umstellung auf die derzeit geltenden Vorschriften fällt einigen aber schwer.









Stuttgart - Die Not war bei den Menschen in Baden-Württemberg groß. Selbst der Ministerpräsident hat gleich am Montag einen Friseurtermin vereinbart. Sofort nach der Wiedereröffnung in der Früh war Winfried Kretschmann bei seinem Stammfriseur Giovanni Dell’Aquila in Heslach. Auch bei vielen anderen Stuttgartern scheint der wichtigste Termin im Wochenkalender der beim Friseur zu sein. „Das Telefon klingelt bei uns nonstop“, sagt Daniele Pulia, Inhaber von Toni and Guy an der Christophstraße. Der Terminkalender sei gut voll, die Stimmung in seinem Team aber großartig: „Wir freuen uns, dass wir nach sechs Wochen endlich wieder offen haben.“