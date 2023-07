7 Eigentlich müssten am Schlossplatz nur noch Tische und Stühle rausgestellt werden. Foto:

Die mögliche Wiedereröffnung für die Gastronomie rückt näher. In Carls Brauhaus am Stuttgarter Schlossplatz ist man seit Tagen startbereit. Aber es gibt noch Hürden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Hin und her, rauf und runter, auf oder zu – für Stuttgarter Gastronomen, die am Tag eins einer möglichen Wiedereröffnung loslegen wollen, ist es ein Drama. Osman Madan, 53, der Chef von Carls Brauhaus am Schlossplatz, ist so einer. Seit Tagen ist er mit seinem Team startklar. Doch daraus wird erst mal nichts.