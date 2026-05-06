US-Präsident Donald Trump hat im Oval Office über sein eigenes Sportpensum gesprochen. Bei der Wiedereinführung des "Presidential Physical Fitness Award" bezifferte er sein tägliches Training im Beisein junger Sportlerinnen und Sportler auf rund eine Minute.

US-Präsident Donald Trump (79) hat sich im Weißen Haus erstaunlich offen über sein persönliches Sportpensum geäußert. Bei einem Termin im Oval Office, bei dem er den "Presidential Physical Fitness Award" für junge Sportlerinnen und Sportler wiedereinführte, sagte der 79-Jährige nach einer einleitenden Würdigung der anwesenden Athletinnen und Athleten: "Ich arbeite so hart auf persönlicher Ebene. Ich trainiere so viel - etwa eine Minute pro Tag, maximal. Wenn ich Glück habe." Das berichtet unter anderem "ABC".

Umrahmt wurde er bei dem Termin von jungen Sportlerinnen und Sportlern, die für ihre Leistungen ausgezeichnet wurden. Hinter dem Präsidenten ist auf den Fotos von der Veranstaltung US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. (72) zu sehen.

Trump rät Mädchen: "Fußball wäre vielleicht besser"

Auch ein weiterer Moment des Termins sorgte laut "TMZ" für Aufmerksamkeit: Im Oval Office sprach Trump mit einem jungen Mädchen über ihre sportlichen Pläne - und kommentierte dabei auch ihre Körpergröße. Der Wortwechsel begann, als der US-Präsident sie fragte, welchen Sport sie betreibe. Sie antwortete: "Ich spiele Volleyball, und im Sommer versuche ich, mit Fußball anzufangen."

Trump hakte daraufhin nach: "Und bei deiner Größe - schlägst du den Ball, den Volleyball? Kommst du hoch? Kannst du hoch springen?" Als das Mädchen antwortete: "Nicht besonders", entgegnete Trump: "Fußball wäre vielleicht besser." Anschließend ergänzte der Präsident: "Ich schaue nur so, ich glaube, sie wäre eine tolle Fußballerin." An das Mädchen gerichtet sagte er schließlich: "Das ist gut. Viel Glück, okay?"

Bekannte Skepsis gegenüber körperlicher Anstrengung

Dass Trump dem Thema Sport reserviert gegenübersteht, ist nicht neu. Laut einem Porträt im "New Yorker" aus dem Jahr 2017 betrachtet er körperliche Betätigung im Wesentlichen als Verschwendung - nach seiner Vorstellung verbrauche der Mensch dabei eine Art begrenzte "Batterie". Die einzige Sportart, der Trump regelmäßig nachgeht, ist Golf.

Auch in puncto Schlaf hat der US-Präsident nach eigener Darstellung andere Prioritäten als gemeinhin empfohlen. In einem 2004 erschienenen Buch gab er an, mit rund vier Stunden Schlaf pro Nacht auszukommen. Zu seinen bekannten Ernährungsgewohnheiten zählen zudem "Diät Cola und Fast Food".

Am 14. Juni wird Donald Trump 80 Jahre alt. Er ist die älteste Person, die jemals als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde.