US-Präsident Donald Trump hat im Oval Office über sein eigenes Sportpensum gesprochen. Bei der Wiedereinführung des "Presidential Physical Fitness Award" bezifferte er sein tägliches Training im Beisein junger Sportlerinnen und Sportler auf rund eine Minute.
US-Präsident Donald Trump (79) hat sich im Weißen Haus erstaunlich offen über sein persönliches Sportpensum geäußert. Bei einem Termin im Oval Office, bei dem er den "Presidential Physical Fitness Award" für junge Sportlerinnen und Sportler wiedereinführte, sagte der 79-Jährige nach einer einleitenden Würdigung der anwesenden Athletinnen und Athleten: "Ich arbeite so hart auf persönlicher Ebene. Ich trainiere so viel - etwa eine Minute pro Tag, maximal. Wenn ich Glück habe." Das berichtet unter anderem "ABC".