1988 kaufte Michael Jackson die Neverland-Ranch. 2005 verließ er nach seinem Prozess das Anwesen. Was wurde nach Jackos Tod aus Neverland? Für den Film "Michael" wurde das Gelände wiederbelebt.
Für den Dreh zu "Michael" wurde sie wiederbelebt, auch wenn sie im fertigen Film nicht auftauchte. Doch im wahren Leben liegt Michael Jacksons (1958-2009) Ranch Neverland seit 2005 brach. In dem Jahr stand der Sänger wegen des Vorwurfs von Kindesmissbrauch vor Gericht. Jackson wurde in allen Punkten freigesprochen. Neverland wollte er danach laut Medienberichten aber nicht mehr betreten.