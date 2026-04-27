1988 kaufte Michael Jackson die Neverland-Ranch. 2005 verließ er nach seinem Prozess das Anwesen. Was wurde nach Jackos Tod aus Neverland? Für den Film "Michael" wurde das Gelände wiederbelebt.

Für den Dreh zu "Michael" wurde sie wiederbelebt, auch wenn sie im fertigen Film nicht auftauchte. Doch im wahren Leben liegt Michael Jacksons (1958-2009) Ranch Neverland seit 2005 brach. In dem Jahr stand der Sänger wegen des Vorwurfs von Kindesmissbrauch vor Gericht. Jackson wurde in allen Punkten freigesprochen. Neverland wollte er danach laut Medienberichten aber nicht mehr betreten.

Michael Jackson kaufte die Ranch im kalifornischen Santa Ynez Valley im Jahr 1988. Für das Anwesen, das damals Sycamore Valley Ranch hieß, soll er 17 Millionen US-Dollar hingelegt haben.

Auf dem Gelände ließ Michael Jackson einen Freizeitpark, ein Privatkino und einen Zoo bauen. Er gab dem Anwesen den passenden Namen Neverland - nach dem gleichnamigen Reich aus "Peter Pan". Dort lebt der Junge, der nicht erwachsen werden will, mit den "Verlorenen Jungs", einer Gruppe heimatloser Kinder. Jackson lud immer wieder kranke Kinder oder solche aus armen Familien nach Neverland ein. Sie durften sich kostenlos in dem privaten Vergnügungspark aufhalten.

Wie Jackos Schwester La Toya Jackson (69) in ihrem Buch "Starting Over" schrieb, wollte ihr Bruder mit dem Bau von Neverland angeblich seine Kindheit nachholen. Schließlich stand der spätere King of Pop schon im frühen Alter auf der Bühne.

Das passierte nach Michael Jacksons Auszug mit Neverland

Obwohl er nun mit seiner Familie in Bahrain lebte, blieb Neverland nach 2005 im Besitz von Michael Jackson. Gerüchte über einen Verkauf ließ der Superstar immer wieder dementieren. 2007 soll Gerüchten zufolge Brad Pitt Interesse an einem Kauf gehabt haben.

2008 drohte angeblich die Zwangsversteigerung von Neverland, die aber abgewendet wurde. Die Investmentfirma Colony Capital, mit der Jackson ein Joint Venture einging, rettete Neverland. Im Rahmen des Deals wurde der Name des Anwesens wieder in Sycamore Valley Ranch umbenannt. Der Freizeitpark und der Zoo wurden abgebaut.

Nach Michael Jacksons Tod im Juni 2009 gab es Gerüchte, dass der Star im ehemaligen Neverland begraben werden sollte. Eine Pilgerstätte für Fans wie Elvis Presleys Graceland stand im Raum.

Verkauf für 22 statt 100 Millionen Dollar

2015 stand das Anwesen dann zum Verkauf. 100 Millionen Dollar standen als Preis im Raum. Doch keiner wollte zuschlagen. Der angepeilte Verkaufspreis sank in den folgenden Jahren immer weiter. 2020 schlug schließlich der Milliardär Ron Burkle für 22 Millionen Dollar zu.

Der Geschäftsmann, der früher als Finanzberater für Michael Jackson gearbeitet hat, soll vor allem an Baugrund interessiert gewesen sein, hieß es damals.

Nun also die Wiederbelebung für "Michael". Das gedrehte Material könnte in einem geplanten zweiten Teil des extrem erfolgreich gestarteten Biopics zu sehen sein.