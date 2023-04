1 Am 22. April Bühne des TVC-Balls: Großer Kursaal Foto: TVC/TVC

Am Samstag, 22. April, ist es wieder soweit: Im Großen Kursaal in Stuttgart-Bad Cannstatt öffnen sich die Türen für den TVC-Ball.









Noch immer und immer wieder zählt der TVC-Ball im Großen Kursaal in Stuttgart-Bad Cannstatt zu den schönsten seiner Art in Stuttgart. Am Samstag, 22. April, ist es wieder soweit. „Nach der Pandemie sind gerade solche Veranstaltungen von besonderem Wert, um das Miteinander neu zu entdecken“, sagt Roland Schmid, Präsident des Turnvereins Cannstatt.

Versprochen wird „eine unvergessliche Nacht voller Tanz, Musik und Showprogramm“. Für die musikalische Begleitung des TVC-Balls sorgt die Tanzkapelle „Nightlife“, neben einem Showprogramm darf auch die Benefiz-Tombola nicht fehlen.

Mitglieder tanzen günstiger

Der Eintritt beträgt 30 Euro (ohne Speisen und Getränke), TVC-Mitglieder sowie Partner & Sponsoren des Vereins erhalten einen Rabatt von zehn Prozent. Tickets gibt es im Vorverkauf bei der TVC-Geschäftsstelle (Stuttgart-Bad Cannstatt, Am Schnarrenberg 10, Telefon 0711 / 52 08 94 60) oder an der Abendkasse am 22. April im Großen Kursaal.