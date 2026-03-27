Nach dem gemeinsamen Mauritius-Urlaub folgten sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa auf Instagram plötzlich nicht mehr. Jetzt hat sich der Sänger zur aktuellen Situation zu Wort gemeldet.

Pietro Lombardi (33) hat sich zu den jüngsten Turbulenzen mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) geäußert. Gegenüber RTL.de erklärte der Sänger, warum sich die beiden nach ihrem gemeinsamen Mauritius-Urlaub gegenseitig auf Instagram entfolgt sind. "Es sind Emotionen, da kann man nichts machen. So ist das Leben", begründete er bei der Aufnahme des Live-Podcasts "Die Patchworkboys" mit Kumpel Oliver Pocher am Donnerstagabend. "Manchmal hat man die Emotionen nicht immer im Griff."

Es ist ein weiteres Hin und Her in der Geschichte von Lombardi und Rypa. Die Eltern zweier Kinder führten jahrelang eine On-und-off-Beziehung, seit August sind sie wieder getrennt. Noch vor wenigen Tagen waren sie allerdings gemeinsam im Mauritius-Urlaub und zeigten sich auch vertraut auf Instagram - das befeuerte natürlich Gerüchte auf ein Liebescomeback. Kaum zurück, war das Glück wieder passé.

Kryptisches Statement im Netz

Rypa löschte zusätzlich zum Entfolgen die gemeinsamen Urlaubsbeiträge und veröffentlichte in ihrer Instagram-Story ein emotionales Statement, das für erheblichen Gesprächsstoff sorgte. "Ich gehe gerade meinen eigenen Weg. Einen Weg zurück zu mir selbst... und auch zurück zu Gott. Ich habe viel erlebt. Ich habe Fehler gemacht, bin gefallen, habe gelernt", schrieb sie.

Zudem deutete sie an, von jemandem aus ihrem engsten Umfeld verletzt worden zu sein: "Was mich am meisten getroffen hat, waren nicht die Fehler, die ich selbst gemacht habe. Es waren die Verletzungen von Menschen, die mir am nächsten standen. Dinge, die ich niemals erwartet hätte. Worte und Taten, die in Momenten passiert sind, in denen ich mich sicher und getragen fühlen sollte." Ob diese Worte Pietro Lombardi gelten, ließ sie offen, betonte aber: "Ich entscheide mich für die Heilung. Für meinen Frieden. Für meine Kinder. Für meinen Glauben. Und vor allem - für mich selbst."

"Wünsche mir, dass alle glücklich sind"

Ihr einstiger Verlobter wiederum, der aus seiner Ehe mit Sarah Engels noch Sohn Alessio (10) hat, stellte klar, dass die Söhne Leano (3) und Amelio (1) für ihn an erster Stelle stehen. "Ich glaube, das Wichtigste in erster Linie ist nicht mal Mann und Frau, sondern erst mal das Kind. Das Kind muss das Gefühl haben: Okay, Papa gibt's, Mama gibt's und dass da kein Krieg untereinander herrscht", machte er deutlich.

Er wünsche sich für seine Familie "einfach nur, dass alle glücklich sind und gesund. Das, was wir uns alle wünschen. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Wir haben wunderschöne Kinder, die glücklich aufwachsen. Und das ist alles, was ich als Vater will. Und glaube ich, die Mamas genauso."