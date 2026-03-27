Nach dem gemeinsamen Mauritius-Urlaub folgten sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa auf Instagram plötzlich nicht mehr. Jetzt hat sich der Sänger zur aktuellen Situation zu Wort gemeldet.
Pietro Lombardi (33) hat sich zu den jüngsten Turbulenzen mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) geäußert. Gegenüber RTL.de erklärte der Sänger, warum sich die beiden nach ihrem gemeinsamen Mauritius-Urlaub gegenseitig auf Instagram entfolgt sind. "Es sind Emotionen, da kann man nichts machen. So ist das Leben", begründete er bei der Aufnahme des Live-Podcasts "Die Patchworkboys" mit Kumpel Oliver Pocher am Donnerstagabend. "Manchmal hat man die Emotionen nicht immer im Griff."