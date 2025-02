Wieder Streik am Donnerstag: Auch Kitas sind von Warnstreiks im Kreis Ludwigsburg betroffen

1 Auch Eltern können am Donnerstag im Landkreis vor verschlossenen Türen stehen. Foto: dpa/Jens Büttner

Ziele der Gewerkschaft Ver.di sind das Landratsamt, die Stadtwerke und die Kreissparkasse in Ludwigsburg, Aber auch das Bad am Viadukt in Bietigheim bleibt geschlossen.











Da es auch in der zweiten Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen kein Angebot gab, hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten am 25. Februar im Landkreis Ludwigsburg erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen davon sind Kindertagesstätten, die Kreissparkasse, die Stadtwerke und das Landratsamt. Deshalb wird es auch bei den Kfz-Zulassungsstellen im Kreishaus Ludwigsburg sowie in den Außenstellen des Landratsamts zu Einschränkungen bis hin zur Schließung kommen. „Sollten Kundinnen und Kunden an diesem Tag Termine mit den Kfz-Zulassungsstellen vereinbart haben, die aufgrund des möglichen Streiks entfallen, werden sie gebeten, neue Termine zu vereinbaren“, so ein Sprecher des Landratsamtes.