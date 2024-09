1 Am Mittwoch färbte sich der Himmel über Stuttgart gelblich (Archivbild). Foto: Archiv/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Der Blick zum Himmel über Stuttgart offenbarte am Mittwoch ungewöhnliches. Wie lassen sich die besonderen Farben erklären? Der DWD gibt Auskunft.











Der Himmel über Stuttgart strahlte am Mittwochmorgen mancherorts in Rot- und Gelb-Tönen. Der erste Gedanke, den viele dabei gehabt haben dürften: Es ist wieder Saharastaub unterwegs. Allerdings ist der in unseren Breiten derzeit gar nicht in der Atmosphäre vorhanden.