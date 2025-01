Haakon von Norwegen (51) nahm seine royalen Pflichten wahr und besuchte in Oslo eine Veranstaltung des norwegischen Sportverbands. Seine Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (51), konnte den Termin am Dienstag nicht wahrnehmen. Sie hatte gesundheitliche Probleme.

Wie der norwegische Fernsehsender TV 2 berichtet, bestätigte die Palast-Sprecherin Guri Varpe, dass die Kronprinzessin die heutige Veranstaltung "leider abgesagt" habe. Die 51-Jährige leide an Erkältungssymptomen. Bei Instagram gab der Palast einen Einblick in die Veranstaltung, die der Kronprinz alleine besuchte und sich mit einem Lächeln auf den Lippen nichts anmerken ließ.

Lesen Sie auch

In der Mitteilung dazu hieß es: "Vielfalt und Inklusion im Sport war das Thema, als der Kronprinz an der Eröffnung der vom norwegischen Sportverband organisierten Krafttaket-Erfahrungskonferenz teilnahm." Auf der Konferenz seien die Erfahrungen aus dem dreijährigen Projekt "The Powerhouse for Diversity and Inclusion" ausgetauscht worden. "Verschiedene Bereiche der Sportorganisation stellten bewährte Verfahren für die Arbeit im Bereich Vielfalt im ganzen Land vor."

Am vergangenen Montag konnte Mette-Marit noch einen Termin wahrnehmen. Sie besuchte die Universität Oslomet in Oslo und ließ sich die Abteilung für Ästhetik und die Textilkunst dort präsentieren. Bilder zeigen die Kronprinzessin mit Mitarbeiterinnen, die dem norwegischen Royal verschiedene Stoffe vorlegen.

Chronische Krankheit

Die Royal-Fans sind immer wieder besorgt um Mette-Marits Gesundheit. Haakons Ehefrau leidet an einer Lungenfibrose, eine chronische Lungenkrankheit. Die Kronprinzessin war im Jahr 2018 mit ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit gegangen und hat seitdem in mehreren Interviews über ihre angegriffene Gesundheit gesprochen. Sie müsse wegen ihrer Lunge kürzertreten, versuche aber, sich nicht zu sehr davon einschränken zu lassen. Trotzdem musste sie auch schon Termine deshalb absagen. Zuletzt hatte sie ein durchaus straffes Programm bewältigt.

Dazu gehörten Besuche bei der Handball-WM (26. Januar) oder in der Internationalen Modebibliothek in Oslo (24. Januar) sowie am 22. Januar ein Auftritt im Skizentrum in Lommedalen, in dem die Kronprinzessin, der Kronprinz und der gemeinsame Sohn Sverre Magnus (19) an einem besonderen Skitraining teilnahmen.

Hinzu kommt die Sorge um Sohn Marius Borg Høiby (28), der aus einer früheren Beziehung stammt. Dieser sorgte in den vergangenen Monaten für einen handfesten Skandal. Die Polizei ermittelt gegen den 28-Jährigen. Der Vorwurf: missbräuchliches Verhalten gegenüber einigen Frauen.