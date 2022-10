1 Sind Hunde in Nachtzügen erlaubt? – Nicht immer (Symbolbild). Foto: imago/eyevisto

Abendessen in Stuttgart, Frühstück in Venedig – klingt anstrengend, ist es aber nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn man den Nachtzug nimmt, der vom 11. Dezember an im Fahrplan steht. Neben der Hafenstadt im Nordosten Italiens wird dann auch Budapest angesteuert. Wer will, kann aber auch schon vorher am Wiener Hauptbahnhof aussteigen.

Weitere Ziele, die mit dem Nachtzug ab Stuttgart erreichbar sein werden, sind die kroatische Hauptstadt Zagreb und die Hafenstadt Rijeka an der Adria. Diese Verbindungen gibt es künftig, weil die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) mit dem Fahrplanwechsel, der bei Europas Bahnen traditionell am zweiten Dezemberwochenende stattfindet, den Nachtzugverkehr von München nach Venedig, Budapest, Zagreb und Rijeka verlängert, sodass die Züge auch ab beziehungsweise bis Stuttgart fahren.

Fahrgäste haben bei allen Reisezielen – abhängig von Anspruch und Budget – die Wahl zwischen einem vergleichsweise günstigen Sitzplatz, einem bequemeren Liegeplatz oder einem richtigen Bett. Klingt einfach, ist es aber nicht für alle. Hundebesitzer etwa müssen bei der Reise mit ihrem Vierbeiner so einige Dinge beachten. Dass die Nachtverbindungen von Stuttgart aus nicht nur von der ÖBB betrieben werden, sondern auch von Partnerbahnen, die wiederum ihre eigenen Regeln für Hunde haben, macht es nicht einfacher.

Stuttgart – Venedig (betrieben von der ÖBB)

„Hunde sind im ÖBB Nightjet dann erlaubt, wenn ein Privatabteil gebucht wird, sprich niemand anderer, der nicht in Ihrer Buchung enthalten ist, im Abteil ist“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Das gelte sowohl für Liege- und Schlafwagen als auch für Sitzwagen. Im letzteren Fall allerdings nur dann, wenn ein Abteil mit sechs Sitzen verfügbar sei und es sich nicht um einen Großraumwagen handele.

Der vierbeinige Fahrgast muss angeleint sein und einen Maulkorb tragen, und kostet im ÖBB Nachtzug zusätzlich 29 Euro. Das Ticket kann im Zug, telefonisch beim ÖBB Kundenservice (0043 5 1717) oder an den ÖBB Personenkassen gekauft werden. Auch kleine Hunde in Transportboxen dürfen ausschließlich im Privatabteil und mit Ticket mit. Ausnahmen gelten ausschließlich für Assistenzhunde. Die seien generell in Zügen der ÖBB – auch Nightjets in beliebigen Wagenkategorien – erlaubt, so die ÖBB. Notwendig sei lediglich eine Eintragung des Assistenzhundes im Behindertenpass. Einen Maulkorb und ein Ticket brauchen sie nicht.

Stuttgart – Zagreb/Stuttgart – Rijeka (betrieben von der Kroatischen Bahn HZ)

Auch bei der Zugreise von Stuttgart aus nach Kroatien dürfen Hunde mit, auch hier kostet das Ticket 29 Euro, auch hier gilt: „Bei Reisen mit einem Hund muss der Passagier das gesamte Abteil buchen“. Das teilte Ivana Cubelic, Sprecherin der Kroatischen Bahn, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Pro Abteil sei nur ein Hund zum genannten Preis erlaubt, und auch Assistenzhunde reisten nicht umsonst, sondern für 14 Euro pro Ticket.

Stuttgart – Budapest (über Wien)

Schlechte Nachrichten gibt es dagegen für Fahrgäste, die mit ihren Vierbeinern nach Budapest reisen oder auf dem Weg dorthin – etwa in Wien – aussteigen wollen. Die Strecke wird von der Ungarischen Bahn MAV bedient, die nach Informationen des ÖBB „leider keine Hunde im Liege- und Schlafwagen erlaubt.“