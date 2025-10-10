Ein Trend, der polarisiert: Modebegeisterte tragen Kleider in allen Längen wieder zu Jeans und Co. Doch wie stylisch ist der Lagen-Look der 2000er-Jahre wirklich und wie funktioniert die Kombination heute?
Ein Trend aus den 2000er-Jahren feiert seine Rückkehr: Plötzlich werden Satinkleider über Stoffhosen und Spitzenroben über Wide-Leg-Jeans getragen. Während es jahrelang ein Fashion-No-Go war, Hosen und Kleider zu kombinieren, ist es für viele jetzt ein mutiger Bruch mit alten Regeln. Doch (wie) funktioniert der Style heute?