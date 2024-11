1 Ein Ausschnitt aus "Ice Age 5 - Kollision voraus!" von 2016. Foto: ddp/©20thCentFox

Die "Ice Age"-Filmreihe geht weiter. Die beliebten Stars sind wohl auch im nächsten Streifen wieder mit dabei.











"Ice Age"-Fans dürfen sich freuen: Das Animationsfilm-Franchise bekommt einen neuen Film. Das haben Ray Romano (66), Queen Latifah (54) und John Leguizamo (64) bekannt gegeben. Die Schauspieler, die alle in früheren Filmen der Reihe mitgewirkt haben, verrieten in einem Video, das Medienberichten zufolge auf der "D23" in Brasilien gezeigt wurde, dass "Ice Age 6" in Arbeit ist.