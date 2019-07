1 Waren es dieses Mal nur nachgemachte Krokodile aus Plastik und Pappmaschee? Foto: Horst Rudel

Waren echte Reptilien im Wasser oder doch nur Hechte? Oder hat sich jemand einen üblen Scherz erlaubt? Im Fall der Krokodile in den Bürgerseen bei Kirchheim gibt es eine spannende Entwicklung.

Stuttgart - Schon wieder ist an den Bürgerseen zwischen Kirchheim/Teck und Nürtingen Alarm geschlagen worden, Kroko-Alarm: Erneut sollen dort kleine Krokodile, dem Vernehmen nach Kaimane gesehen worden sein – wie schon vor knapp zwei Wochen. Am Nachmittag wollen Experten mit einem Sonargerät an Bord in See stechen und das Gewässer absuchen. Dabei ist des Rätsels Lösung für den Kroko-Alarm dieses Mal schon gefunden: „Zwei von drei Kaiman-Attrappen sind schon aus dem Wasser gezogen“, erfährt man bei der Pressestelle der Polizei. Nach einer dritten werde nun gesucht.

Waren es also nur nachgebaute Minikrokodile, die am Mittwoch vor Fronleichnam für Aufregung an den Bürgerseen sorgten? Die Kirchheimer Stadtverwaltung hatte das beliebte Ausflugsziel umgehend gesperrt, nachdem eine Spaziergängerin am späten Abend ihre Krokodilsichtung gemeldet hatte.

Beim ersten Alarm fand man nur Hechte im See

Zwei Tage später kam dann die Entwarnung: Mit Hilfe von Experten hatte man die Seen abgesucht und keine Kaimane oder andere Reptilien gefunden. Man war sich sicher, dass es sich um Hechte handeln würde. Diese Raubfische haben die Angewohnheit, mit dem Kopf an der Oberfläche im Wasser zu stehen. Aufgrund der länglichen Kopfform besteht die Gefahr, sie mit Krokodilen zu verwechseln – zumal die Spaziergängerin am späteren Abend unterwegs gewesen war, als sie Alarm schlug.

Ob die Attrappen auch den ersten Alarm ausgelöst hatten oder nun nach der Auflösung der Geschichte von Fronleichnam von einem Spaßvogel zur Fortsetzung der Krokodil-Geschichte ausgesetzt wurden, ist aktuell noch nicht bekannt.