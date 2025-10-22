Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf hat sich erneut das Kreuzband gerissen - nur 50 Tage nach ihrem Comeback. Unter ihrem Instagram-Post sammeln sich hunderte aufmunternde Worte von Teamkolleginnen, Sportstars und Promis.

Die Nachricht erschüttert die deutsche Fußballwelt: Lena Oberdorf (23) hat sich erneut das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Nach über einem Jahr Verletzungspause hatte das Mittelfeld-Ass des FC Bayern München erst acht Pflichtspiele absolviert. Nur 50 Tage nach ihrem Comeback verletzte sie sich in der 21. Minute des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln am Sonntag erneut schwer.

"Wir fangen dich auf": Emotionale Reaktionen Wenige Stunden nach der Diagnose meldete sich Oberdorf selbst zu Wort. Auf Instagram postete sie ein Schwarz-Weiß-Bild im Bayern-Dress aus dem Spiel. "Until we meet again" - bis wir uns wiedersehen, schrieb sie dazu und versah den Beitrag mit einem gebrochenen Herz-Emoji.

Unter dem Post sammelten sich hunderte betroffene Reaktionen. Zahlreiche DFB-Kolleginnen wie Elisa Senß, Sjoeke Nüsken, Laura Freigang oder Jule Brand schickten aufmunternde Herzen. "An deiner Seite!", stellte DFB-Kapitänin Giulia Gwinn klar, die selbst bereits zwei Kreuzbandrisse hinter sich hat. "Wir fangen dich auf", schrieb sie zudem in ihrer Instagram-Story zu gemeinsame Fotos im Nationaltrikot. Später postete sie ein Bild, auf dem sich beide umarmen. "Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen...", hieß es dazu.

Die ehemalige Weltfußballerin Nadine Angerer betonte: "Das ist einfach nur Scheiße, aber: Du wirst zurückkommen, noch stärker!" Spaniens Aitana Bonmati, aktuell die beste Fußballerin der Welt, schickte mit "Bleib stark!" ebenfalls aufmunternde Worte.

"Gute Besserung, liebe Lena. Wir sind bei dir!", richtete sich die Herrenmannschaft des FC Bayern München an die Spielerin. Und auch die Konkurrenz bleibt vom Schicksal der Ausnahmefußballerin nicht unberührt. Die Instagram-Accounts der Frauenteams von Bayer Leverkusen oder Schalke 04 schickten Genesungswünsche, unter dem Post des FC Bayern drückten Eintracht Frankfurt, Union Berlin, der 1. FC Nürnberg, der BVB, der 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim Mitgefühl aus.

Sabine Lisicki wünscht gute Besserung

Die Anteilnahme beschränkt sich nicht nur auf die Fußball-Welt. Tennisspielerin Sabine Lisicki wünschte "Gute Genesung!!", ebenso der Rapper Montez. "Der Bachelor" Felix Stein schloss sich den Genesungswünschen mit traurigen Emojis an.

Lena Oberdorf gilt als eine der besten deutschen Fußballerinnen. Im Juli 2024 hatte sie sich bei einem Spiel der Nationalmannschaft bereits einen Kreuzbandriss zugezogen, über 400 Tage musste sie daraufhin pausieren. Sie verpasste die gesamte Double-Saison ihres Vereins sowie die Olympischen Spiele und die Europameisterschaft. Für die ungeduldige Sportlerin war die Reha nach eigenen Angaben "die Hölle". Erst vergangene Woche hatte Bundestrainer Christian Wück (52) sie wieder in den Nationalmannschafts-Kader berufen - nun ist auch ihr DFB-Comeback geplatzt.