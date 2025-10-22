Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf hat sich erneut das Kreuzband gerissen - nur 50 Tage nach ihrem Comeback. Unter ihrem Instagram-Post sammeln sich hunderte aufmunternde Worte von Teamkolleginnen, Sportstars und Promis.
Die Nachricht erschüttert die deutsche Fußballwelt: Lena Oberdorf (23) hat sich erneut das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Nach über einem Jahr Verletzungspause hatte das Mittelfeld-Ass des FC Bayern München erst acht Pflichtspiele absolviert. Nur 50 Tage nach ihrem Comeback verletzte sie sich in der 21. Minute des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln am Sonntag erneut schwer.