Wieder Unfall in der Gerokstraße: Gefährliche Unfallkurve – wieder Bus-Kollision mit Stadtbahn

Linienbus und Stadtbahn stoßen zusammen – erneut ist die Kurve in der Gerokstraße den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) zum Verhängnis geworden. Was steckt dahinter?
Diesmal sind es vier Leichtverletzte und nur eine zertrümmerte Fensterscheibe an einem Linienbus – doch die berüchtigte enge 180-Grad-Kurve im unteren Teil der Gerokstraße zwischen den Stadtbezirken Ost und Mitte ist am Mittwoch wieder verhängnisvoll gewesen für Fahrgäste der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Eine Stadtbahn der Linie U 15 und ein Bus der Linie 42 sind dort seitlich zusammengestoßen.