Wieder in Großbritannien: Charles und Camilla strahlen bei Gottesdienst zu ihrem Hochzeitstag

1 Charles und Camilla beim Verlassen der Kirche nahe Balmoral. Foto: ddp

Nach einem feierlichen Staatsbankett in Italien wurden König Charles und Königin Camilla in ihrer Heimat erneut zu ihrem 20. Hochzeitstag geehrt. Am Sonntag besuchten sie einen Gottesdienst in Schottland.











Link kopiert



Wie verliebt König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) auch nach 20 Jahren Ehe noch ineinander sind, bewiesen der Monarch und seine Ehefrau bereits während ihres Staatsbesuchs in Italien, wo sie den besonderen Jahrestag verbrachten und feierten. Nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien wurde das Königspaar nun auch in der Heimat nochmal geehrt - mit einem Sonntags-Gottesdienst in der Kirche Crathie Kirk nahe Balmoral, dem schottischen Schloss der Royal Family.