Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen verlässt Lindsey Vonn das italienische Krankenhaus und kehrt in ihre Heimat zurück. Der US-Skistar meldet sich mit munteren Zeilen bei Instagram.
Es ist nicht nur für sie ein aufbauender Anblick, sondern auch für ihre Fans. Die bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo schwer gestürzte Lindsey Vonn (41) meldet sich auf Instagram mit einem Video, das Mut macht. Nach mehreren Operationen ist sie bei fröhlicher Musik gut gelaunt dabei zu sehen, wie ihr im Krankenhaus unter anderem die Haare gemacht werden und wie sie spielerisch gefüttert wird. Es sind Szenen, die noch einmal zeigen, dass der Skistar nicht aufgeben wird. Vonn teilt dazu ebenso ermutigende Worte.