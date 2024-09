"Die Helene Fischer Show" wird auch 2024 über die TV-Bildschirme flimmern. Das gab sowohl das ZDF als auch die Sängerin selbst an diesem Freitag (13. September) bekannt.

Laut Sender werden das ZDF, ORF und SRF die 180-minütige "Helene Fischer Show" aus der Messehalle Düsseldorf präsentieren. Ausgestrahlt wird sie wie gewohnt am 25. Dezember um 20:15 Uhr. Laut Ankündigung wird es wieder nationale und internationale Star-Gäste und ein Programm "voller mitreißender Musik, energiegeladener Choreografien, überraschender Duette und atemberaubender Highlights" geben.

"Ihr Lieben, ja - die Helene Fischer Show wird es auch in diesem Jahr wieder geben", schrieb Helene Fischer (40) zu einem Instagram-Clip. "Ich freu' mich jetzt schon riesig auf euch und wer dabei sein will, kann sich jetzt seinen Platz sichern." Die Sängerin informiert die Fans darüber, dass sie sich bereits für den Ticket-Pre-Sale am 18. September registrieren können.

In der Videobotschaft, in der Fischer in legerem Outfit auf einer Schaukel sitzt, bedankt sie sich zunächst für die vielen Glückwünsche und Geschenke und "die lieben Worte, die ihr mir zu meinem 40. dagelassen habt". Der Musikstar feierte am 5. August runden Geburtstag. "Jetzt habe ich aber ein Geschenk für euch: Ich glaube ein paar haben es ja schon geahnt, aber jetzt darf ich euch offiziell mitteilen: Es wird die Helene Fischer Show in diesem Jahr wieder geben", bestätigt sie auch in dem Clip. "Wir zeichnen am 6. und 7. Dezember auf. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich euch dort sehe."

Weiter erklärt die Sängerin: "Es war ein bisschen still das Jahr, umso schöner, dass ihr so viel Spaß hattet mit den Aktionen." Dabei geht Fischer auf die Instagram-Beiträge ein, in denen anlässlich ihres Geburtstags 40 Tage lang "die unterhaltsamsten Momente ihrer beeindruckenden Karriere" auf ihrem Account geteilt wurden. "Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder persönlich sehen, um das Jahr gemeinsam abzuschließen." Auch wenn es manchmal ein bisschen stiller um sie sei, "muss ich sagen, dass ich es sehr genossen habe. Jetzt nehme ich aber wieder Fahrt auf und es gibt in Zukunft wieder mehr von mir."

2011 flimmerte "Die Helene Fischer Show" zum ersten Mal über die Bildschirme. Pandemie-bedingt musste sie drei Jahre pausieren, bevor sie 2023 zurückkehrte. Die Einschaltquoten konnten sich sehen lassen. 5,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am 1. Weihnachtsfeiertag um 20:15 Uhr im ZDF ein.