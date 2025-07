Michael Elez und seine Frau Sabina möchten mehr Zeit miteinander verbringen und schließen an diesem Donnerstag das Tröpfle in Fellbach.

Schon wieder macht ein Lokal in Fellbach zu – dieses Mal ist es das Fellbacher Tröpfle an der Ecke Kleinfeld-/Pfarrstraße in Fellbach. Am Donnerstag wird dort das letzte Bier gezapft, ein letztes Mal der Spätzles-Teig geschlagen, Kartoffeln gekocht für den beliebten, schlonzigen hausgemachten Kartoffelsalat und Kalbfleisch fürs Wiener Schnitzel paniert.

„Wir haben bis auf Pommes und Eis alles selber gemacht“, sagt der Wirt und Inhaber Michael Elez „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Das Haus wird nochmal voll sein, er und seine Frau Sabina erwarten viele Gäste, Weggefährten, Stammkunden und Freunde. Dezidiert eingeladen haben sie nicht, „alle sind herzlich willkommen“, sagt das Ehepaar, das „einfach zuschließen“ wird, wenn der letzte Gast gegangen ist. „Es wird spät werden“, schätzt Michael Elez. Aber das sei absolut okay – sozusagen ein Open end für ein definitives, wohl überlegtes und über Monate hinweg gereiftes Ende, das letztendlich für die Gäste dann aber doch sehr schnell und überraschend kam.

An Gästen hat es dem FellbacherTröpfle nicht gefehlt, auch nicht an Personal, obwohl – das räumt Michael Elez ein – der Personalmangel in der Gastronomie eklatant sei. Zuletzt hat er das Lokal zusammen mit drei festangestellten Vollzeitkräften und einer Aushilfe und mit seiner Frau, die zugearbeitet hat, gestemmt.

Viel Zeit für Privates blieb da nicht. Das ist auch der Grund, der schlussendlich zur Aufgabe geführt hat und in der Corona-Zeit, zunächst unbewusst, erste Formen annahm. Zum ersten Mal gab es freie Zeit; für die Familie und Hobbys wie Motocross. Sabina Elez ist in einem Betrieb für Autoersatzteile angestellt, Michael Elez wird auch künftig nicht die Däumchen drehen: vor sieben Jahren hat er Taxi Rainer übernommen, da steigt er jetzt ganz ein, er vertauscht also den Kochlöffel mit dem Lenkrad.

Nach über 25 Jahren im Tröpfle zum ersten Mal einen Ruhetag eingeführt

Das Ehepaar will auch mehr Zeit miteinander und mit seinem Sohn Lenny verbringen. In der Coronazeit hat der heute 50-Jährige Elez erlebt, wie schön das ist. Danach hat er nach über 25 Jahren im Tröpfle zum ersten Mal einen Ruhetag eingeführt, erst den Montag, dann auch den Sonntag. „Davor hatten wir bis auf den 24. Dezember an allen Tagen im Jahr durchgehend geöffnet“, sagt Sabina Elez. „Für unseren Sohn war unsere Köchin wie eine Oma, wir waren immer im Betrieb.“ Sie habe immer mitgeholfen im Lokal, ihren eigenen Beruf aber nie aufgegeben, beschreibt sie die arbeitsintensiven Jahre.

Ihr Mann habe ständig neue Ideen, sagt Sabine Elez, aber jetzt wollen wir „alles erst mal sacken lassen.“ Sie wüssten noch nicht, was aus den Räumlichkeiten wird, innen sowie im Außenbereich haben jeweils 80 Personen Platz. „Viele Gäste haben wir von der Taufe bis zur Konfirmationsfeier begleitet“, runde Geburtstage wurden im Fellbacher Tröpfle gefeiert und – aufgrund der Nähe zum Kleinfeldfriedhof – auch der Leichenschmaus ausgerichtet.

Als Quereinsteiger „zwei Teller wacklig durchs Lokal jongliert“

Es habe Höhen und Tiefen gegeben, sagt Michael Elez, der mit 18 Jahren zum ersten Mal mit der Gastronomie in Berührung kam. „In Ostfildern-Ruit habe ich damals im Hallenbad-Café ausgeholfen.“ Gelernt hat Michael Elez Industriekaufmann, später noch den Techniker draufgesetzt. 16 Jahre lang war er im Lehrberuf und hat „nebenher immer in der Gastro gearbeitet“. Er sei ein Quereinsteiger und habe am Anfang „zwei Teller auf zwei Händen wacklig durchs Lokal jongliert“.

Ins Tröpfle kam er auch als Aushilfe, vor 30 Jahren. Zehn Jahre später hat er die komplette Immobilie samt Pensionszimmern, die heute als Monteurszimmer vermietet werden, übernommen. Monteure werden weiterhin im Haus wohnen, auch die Wohnung von Michael Elez und seiner Familie befindet sich im Haus. Das Haus sei wohl in den 60er Jahren worden, vermutet Elez und sei schon immer als Gaststätte im Erdgeschoss und Hotel-Garni-Zimmer im Obergeschoss, damals noch mit Etagen-Dusche und Toilette, betrieben worden. Damals firmierte es unter „Hotel Meteor“.

Rund 135 Fahrzeuge sind bei Taxi Rainer im Einsatz

Michael Elez mag die Rolle als Gastgeber, er geht gerne mit Menschen um, er kann führen. Das wird er auch künftig tun. Als er vor sieben Jahren Taxi Rainer übernommen und seiner Frau „von dem Deal an Heiligabend erzählt hat“, verfügte der Fahrbetrieb über elf Taxi-Lizenzen, heute sind es 16. Rund 135 Fahrzeuge sind im Einsatz, im klassischen Fahrgastgeschäft, aber auch beim Transport von Kindern mit Handicap. Diese Verträge – Elez befördert zum Beispiel Menschen für die Nikolauspflege – werden ausgeschrieben, mit einer Laufzeit auf vier Jahre.

Langweilig wird es Michael Elez also nicht. Und im Moment scheint er weit weg zu sein von der Gastronomie. Die Tröpfle-Räume, er denkt laut darüber nach, „könnten eventuell für Events vermietet oder auch in Wohnraum umgebaut werden.“ Fest steht: im Moment bleibt alles Interieur drin und das Geschirr und die Gläser in den Regalen. Jetzt ist erstmal Urlaub angesagt. „Und dann sehen wir weiter.“

Immer mehr Lokale machen zu

Gastro-Geschichte

Am Donnerstag, 31. Juli, geht im Fellbacher Tröpfle, bekannt für seine bodenständige deutsche Küche, täglich wechselnde Mittagstische und seinen Stammtisch, eine jahrzehntelange Gastro-Geschichte in Fellbach zu Ende. Dieser Schließung sind in den vergangenen Jahren etliche andere vorausgegangen. Gute und traditionsreiche Speiselokale haben in der Kappelbergstadt zugemacht; zuletzt die Vinothek in der Alten Kelter, Aldinger’s Germania in der Schmerstraße, der Rote Hirsch im Rathaus, die Gaststätte Rose in der Bahnhofstraße, die Eintracht in Schmiden sowie das Rosenstöckle und die Alte Post und in Oeffingen die Traube, um nur ein paar zu nennen.