Wieder falsche QR-Codes in Stuttgart: Handyparken: Stadt warnt vor Betrugsmasche

Seit Mitte Januar können Parkgebühren auf Stuttgarts Straßen auch per Mobiltelefon bezahlt werden. Ein Angebot der Stadt, das erneut Betrüger auf den Plan gerufen hat. Unbekannte haben an der Hohe Straße, nahe des Berliner Platzes, echte QR-Codes, die zu den verschiedenen offiziellen Apps führen, mit betrügerischen überklebt.

Ein 46 Jahre alter Autofahrer wollte am Mittwoch gegen 10.30 Uhr sein Parkticket per Handy bezahlen und scannte hierfür den falschen QR-Code an einem Parkscheinautomaten ein. Er wurde auf eine Webseite weitergeleitet und aufgefordert seine Kreditkartendaten einzugeben. Kurz darauf erhielt er eine Nachricht, dass ihm rund 120 Euro von seinem Konto abgebucht worden sind. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten im Anschluss im Bereich des Hospitalviertels noch fünf weitere Geräte an denen der offizielle QR-Code mit Fälschungen überdeckt worden war.

Autofahrerin kann Betrug gerade noch verhindern

Die Stadt warnt Verkehrsteilnehmer daher einmal mehr vor dem sogenannten Quishing, ein Kofferwort aus „QR“ und „Phishing“. Bereits kurz nach Einführung des Handyparkens hatten Unbekannte in der Landhausstraße in Stuttgart-Ost und der benachbarten Urbanstraße ebenfalls an mehreren Automaten gefälschte Codes angebracht. Eine Autofahrerin fiel auf die Masche zwar rein, witterte aber kurz nach Eingabe ihrer Kreditkartennummer den Betrug und sperrte ihre Karte offenbar, bevor ihr ein Schaden entstanden ist.

In diesem Zusammenhang weist die Stadt erneut darauf hin, dass der Bezahlvorgang nie über QR-Code-Aufkleber gestartet werden sollte, sondern immer direkt über die jeweiligen Park-Apps. Diese sind zuvor über zuverlässige Quellen wie dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen. Die Stadt kooperiert mit Smartparking, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Dort stehen mehrere Apps zur digitalen Bezahlung der Parkgebühren zur Verfügung: EasyPark, Mobilet, Yellowbrick/Flowbird, Paybyphone, Parkster und PARCO.

Weitere Infos unter www.stuttgart.de/leben/mobilitaet/auto/parken.