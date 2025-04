Familienzuwachs bei der Familie Kelce: NFL-Star Jason Kelce (37) und seine Ehefrau Kylie (33) sind erneut Eltern geworden. Das Paar teilte die Geburt seiner vierten Tochter am Mittwoch mit den Worten "Whoop, da ist sie!" auf Instagram mit.

Demnach erblickte das Baby am 30. April das Licht der Welt und hört auf den Namen Finnley "Finn" Anne Kelce. Dazu veröffentlichten die beiden mehrere Schnappschüsse der Neugeborenen, auch eines von dem stolzen Footballspieler, der seine jüngste Tochter in den Armen hält.

Dass sie zum vierten Mal Eltern werden - und auch wieder eine Tochter erwarten -, hatten die Kelces bereits Ende November 2024 in einem humorvollen Instagram-Post verkündet. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, hatte zuvor bereits drei Töchter: Wyatt (5), Elliotte (4) und Bennett (2).

Jason Kelce verkündete vor einem Jahr Football-Rente

Vor rund einem Jahr, im März 2024, hatte Jason Kelce bekannt gegeben, als Footballspieler der Philadelphia Eagles in Rente zu gehen. Unter anderem auch, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Das Vatersein sei das Wichtigste in seinem Leben, sagte Kelce zu seiner Entscheidung in einem Interview.

Aktuell ist der 37-Jährige mit seinem Bruder Travis (35), ebenfalls Footballspieler und Freund von Taylor Swift (35), im gemeinsamen Podcast "New Heights" zu hören. Auch Kylie Kelce hat seit einiger Zeit ihren eigenen Podcast, "Not Gonna Lie", in dem sie zuletzt die ehemalige First Lady Michelle Obama (61) zu Gast hatte.