Wieder ein Malheur: Der Graf von Unheilig verletzt sich erneut auf der Bühne

Der Graf von Unheilig hat sich bei einem Auftritt in Oberhausen einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Für die zweite Show an diesem Dienstag am selben Ort gibt er jedoch Entwarnung.

Der Graf musste einen weiteren Schreckmoment auf der Bühne erleben: "Gestern gab es mal wieder ein Malheur beim Konzert", berichtet der Unheilig-Sänger an diesem Dienstag in einem Instagram-Video von seinem Auftritt am Montag in Oberhausen. "Ich habe mir die Wadenmuskelfaser gerissen. Es tut weh, aber es geht." Seinen Fans wolle er nur sagen: "Macht euch keine Sorgen."

Für den 30. Dezember ist eine zweite Show in der Turbinenhalle Oberhausen geplant. "Viele fragen sich, ob das Konzert stattfindet, natürlich findet das Konzert statt", versichert der Musiker in dem Video. "Ich freu' mich drauf, gestern war auch ganz toll. Und gemeinsam werden wir das schon rocken."

Bereits am Montag nach dem Konzert gab die Band die Verletzung des Sängers bekannt. "Kleine Unterbrechung während der Liveshow", hieß es zu einem Clip der Show. Der Graf habe sich einen Muskelfaserriss zugezogen, konnte nach kurzer Behandlung das Konzert jedoch weiterführen.

"Ein riesen Dank an alle helfenden Hände und alle, die vor Ort waren für die großartige Unterstützung. Ihr habt mich heute durch das Konzert getragen", gab der Sänger zudem an. Der Clip zeigt ihn beim energetischen Tanzen auf der Bühne, wobei er das betroffene linke Bein versucht, zu schonen.

Der Graf hatte bereits im November einen Bühnenunfall im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig, wo er das erste Unheilig-Konzert nach fast zehn Jahren Pause spielte. Der Musiker stolperte über einen Lautsprecher auf der Bühne, verlor das Gleichgewicht und stürzte kopfüber nach vorne in eine Absperrung. Rettungskräfte versorgten ihn anschließend. Statt das Konzert abzubrechen, spielte der Graf tapfer weiter. Sein Management bestätigte später, dass er direkt im Anschluss in ein Leipziger Krankenhaus gebracht wurde und der Sänger gab Entwarnung für die weiteren Shows.

Album erscheint im März

Der Graf hatte wiederholt betont, sich endgültig aus dem Musikgeschäft zurückgezogen zu haben. Umso größer war die Überraschung, als der Frontmann von Unheilig im Februar auf Instagram ein neues Album und eine Tour ankündigte. Die Platte mit dem Titel "Liebe Glaube Monster" soll am 13. März 2026 erscheinen, einige Live- und Fernsehauftritte absolvierte er bereits 2025. "Ich möchte nicht nur ein Album rausbringen und dann wieder verschwinden", betonte der Sänger im vergangenen November im Interview mit spot on news. "Ich habe so viele Ideen gesammelt und so viele Lieder geschrieben."