Wieder ein Malheur: Der Graf von Unheilig verletzt sich erneut auf der Bühne

Der Graf von Unheilig hat sich bei einem Auftritt in Oberhausen einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Für die zweite Show an diesem Dienstag am selben Ort gibt er jedoch Entwarnung.
Der Graf musste einen weiteren Schreckmoment auf der Bühne erleben: "Gestern gab es mal wieder ein Malheur beim Konzert", berichtet der Unheilig-Sänger an diesem Dienstag in einem Instagram-Video von seinem Auftritt am Montag in Oberhausen. "Ich habe mir die Wadenmuskelfaser gerissen. Es tut weh, aber es geht." Seinen Fans wolle er nur sagen: "Macht euch keine Sorgen."