Mehr als drei Jahre ist die dramatische Entführung von Lady Gagas (38) Hunden, zwei französischen Bulldoggen, bereits her. Jetzt hat sich die US-Sängerin einen neuen Welpen zugelegt - und es ist wieder ein Frenchie.

Ungewohnter Look von Lady Gaga

Auf TikTok teilte Gaga am Mittwoch ein Video, in dem sie die kleine französische Bulldogge mit grau-weißem-braunem Fell im Arm hält und an sich drückt. Dazu legte die 38-Jährige ihren gemeinsamen neuen Song mit Bruno Mars (38), "Die With A Smile", über den Clip. Wie der oder die Kleine heißt, verriet die Sängerin nicht. Das Video betitelte sie lediglich mit einem Schneeflocken-Emoji. Im Video trug die "Joker: Folie a Deux"-Schauspielerin ihre Haare tiefschwarz und knallroten Lippenstift sowie eisblauen Lidschatten und dunklen Eyeliner.

Die Fans der Sängerin sind begeistert vom Familienzuwachs und haben bereits Namensvorschläge: So wirft ein TikTok-User den Namen "Bruno" in die Runde, ein weiterer schlägt "Lady Mars" vor. Influencerin Dylan Mulvaney schrieb: "Ich muss sie unbedingt sofort kennenlernen", worauf Lady Gaga antwortete: "Unsere neue Königin."

Dramatische Entführung vor drei Jahren

Lady Gaga hat bereits mindestens drei französische Bulldoggen - ein schwarzes Exemplar mit dem Namen Asia ist bereits zehn Jahre alt, der beige Koji wurde 2015 geboren und Gustav erblickte 2016 das Licht der Welt.

Die letzteren beiden Vierbeiner wurden im Februar 2021 entführt, nachdem Gagas Hundesitter überfallen und angeschossen wurde, als die Schauspielerin gerade für einen Filmdreh in Rom war. Erst Tage später kamen die beiden Hunde wieder frei. Einer der Entführer wurde 2022 zu vier Jahren Haft verurteilt. Später kam zudem heraus, dass die angebliche Finderin der Hunde, an die Gaga eine Belohnung zahlen sollte, in Wahrheit selbst an der Entführung beteiligt war.