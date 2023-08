1 Ferdinand von Schirach Foto: dpa/Jens Kalaene

Der Jurist und Autor Ferdinand von Schirach ist ein zuverlässiger Bestsellerlieferant. Nun legt er ein neues Büchlein vor: „Regen“ – und zeigt sich als das genaue Gegenteil von Sebastian Fitzek.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berühmte Autoren haben es nicht leicht. Die Leserschaft, ihr Verlag und die Kritik verlangen nach Produktivität. Ist ein Autor mit seinem Werk einmal auf der Bestsellerliste gelandet, sind die Erwartungen an sein nächstes, sein übernächstes und sein überübernächstes Buch hoch. Dann kann man es halten wie Sebastian Fitzek und auf einen schlampigen Thriller noch einen schlampigen Thriller folgen lassen, und dann vielleicht mal was Lustiges. Aber das ist nicht die Art von Ferdinand von Schirach. Dieser Autor spielt in einer anderen Liga. Der „Spiegel“, vermeldet es der Luchterhand-Verlag stolz, habe ihn einen „großartigen Erzähler“ genannt, die „New York Times“ einen „außergewöhnlichen Stilisten“ und der britische „Independent“ vergleiche ihn mit Kafka und Kleist.