Mittwochs, donnerstags - oder doch beides? Fans von "Germany's next Topmodel" müssen in dieser Staffel diverse Sendeplätze im Blick behalten. Jetzt steht wieder eine Änderung bevor.
Bereits seit dem 11. Februar läuft die 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" auf ProSieben. Wer alle Folgen mitverfolgen wollte, musste sich in dieser Staffel bisher gleich zwei Abende freischaufeln: Mittwochs standen um 20:15 Uhr zunächst die männlichen Kandidaten im Mittelpunkt, donnerstags drehte sich dann alles um die weiblichen Models.