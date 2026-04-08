Mittwochs, donnerstags - oder doch beides? Fans von "Germany's next Topmodel" müssen in dieser Staffel diverse Sendeplätze im Blick behalten. Jetzt steht wieder eine Änderung bevor.

Bereits seit dem 11. Februar läuft die 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" auf ProSieben. Wer alle Folgen mitverfolgen wollte, musste sich in dieser Staffel bisher gleich zwei Abende freischaufeln: Mittwochs standen um 20:15 Uhr zunächst die männlichen Kandidaten im Mittelpunkt, donnerstags drehte sich dann alles um die weiblichen Models.

Seit dem 18. März ist es mit dem getrennten Sendeplatz vorbei, denn die männlichen und weiblichen Teilnehmenden sind gemeinsam auf eine Ranch in Los Angeles eingezogen. Aber auch nach der Zusammenführung wurden weiter zwei Folgen pro Woche gesendet, nun aber mit gemischten Gruppen vor der Kamera - bis jetzt.

Wie in alten Zeiten: "GNTM" nur noch donnerstags

Doch das ändert sich nach der Folge vom 9. April. Laut ProSieben-Programmkalender läuft "Germany's next Topmodel" ab dem 16. April nur noch einmal wöchentlich und zwar immer donnerstags um 20:15 Uhr. Das ist auch der Sendeplatz, den die Show von Heidi Klum (52) vor der Einführung der männlichen Kandidaten 2024 Jahr für Jahr besetzt hatte. Der 15. April ist damit der erste Mittwoch der aktuellen Staffel, an dem "GNTM"-Fans leer ausgehen.

Wann das Finale der 21. Staffel gesendet und wieder ein weibliches und ein männliches Topmodel gekürt wird, ist bisher noch nicht bekannt. Voraussichtlich endet die Show aber am 18. Juni. Das Finale ist dabei erstmals bereits seit mehreren Monaten voraufgezeichnet und fand nicht in Deutschland, sondern in Klums Wahlheimat Los Angeles statt. Der Sender kündigte ein komplett anderes Finale mit "viel Hollywood, viel Glamour, vielen Stars" an.

Bis dahin stehen aber noch einige Show-Klassiker an. Unter anderem müssen die verbliebenen zehn Frauen und acht Männer noch das Medientraining mit Christian Düren oder das Nacktshooting mit Starfotograf Rankin bewältigen.