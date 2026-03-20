Wieder auf den Beinen: Natascha Lyonne gibt zwei Monate nach Rückfall ein Update

Im Januar offenbarte Natasha Lyonne einen Rückfall nach zehn Jahren Nüchternheit. Jetzt meldet sich die Schauspielerin mit positiven Neuigkeiten zurück.
Ende Januar offenbarte Natasha Lyonne (46), dass sie einen Rückfall erlitten hat. Jetzt gibt die "Poker Face"-Darstellerin, die viele Jahre mit Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen hatte, ein hoffnungsvolles Update. "Ich bin stolz, berichten zu können, dass es diesem Kind wieder viel besser geht und es wieder auf den Beinen ist", schrieb sie am Donnerstag in einem Post auf X.