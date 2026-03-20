Wieder auf den Beinen: Natascha Lyonne gibt zwei Monate nach Rückfall ein Update

Im Januar offenbarte Natasha Lyonne einen Rückfall nach zehn Jahren Nüchternheit. Jetzt meldet sich die Schauspielerin mit positiven Neuigkeiten zurück.

Ende Januar offenbarte Natasha Lyonne (46), dass sie einen Rückfall erlitten hat. Jetzt gibt die "Poker Face"-Darstellerin, die viele Jahre mit Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen hatte, ein hoffnungsvolles Update. "Ich bin stolz, berichten zu können, dass es diesem Kind wieder viel besser geht und es wieder auf den Beinen ist", schrieb sie am Donnerstag in einem Post auf X.

In ihrem Statement drückte sie tiefe Dankbarkeit für den Rückhalt aus, den sie in den vergangenen Wochen erfahren durfte. "Ich möchte unseren Recovery-Gemeinschaften und den Fans danken, die mir beigestanden haben und so unterstützend waren", erklärte Lyonne weiter. Dabei betonte sie, dass sie ihren weiteren Weg zwar weitestgehend privat halten möchte, aber dennoch bereit sei, ihre Geschichte zu teilen, wenn das Sinn ergebe, um anderen Mut zu machen.

Natasha Lyonne sprach offen über Rückfall im Januar

Lyonne, die bereits in den 2000er-Jahren offen über ihre Kämpfe mit Suchterkrankungen sprach, sieht ihre Situation als Teil eines fortwährenden Prozesses. Ihr Kampf gegen die Sucht reicht weit zurück. Die Schauspielerin war über Jahre abhängig von Alkohol und Heroin. Im Jahr 2005 landete sie im Krankenhaus - mit einer kollabierten Lunge, einer Herzinfektion und Hepatitis C. Alles Folgen ihres langjährigen Drogenkonsums.

Auch nach dem Entzug kämpfte Lyonne mit den körperlichen Spätfolgen. Im Jahr 2012 musste sie sich einer offenen Herzoperation unterziehen, um die Schäden zu beheben, die die schwere Herzinfektion hinterlassen hatte. Im Januar machte die "Orange is the New Black"-Darstellerin nach dem Sundance Film Festival bekannt, nach zehn Jahren Nüchternheit einen Rückfall erlitten zu haben.

"Genesung ist ein lebenslanger Prozess", erinnerte sie ihre Follower damals auf X und fügte hinzu: "An alle da draußen, die kämpfen: Denkt daran, ihr seid nicht allein."